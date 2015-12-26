Manchester United bu haftada mağlup ipler iyice geriliyor

İngiltere Premier Lig'de Manchester United,Stoke City'e konuk oldu. Karşılaşmanın henüz 19. dakikasında Bojan Krkic'in attığı golle 1-0 öne geçen Stoke City, maçın kontrolünü eline geçirdi. 26. dakikada Arnautovic'in ayağından bir gol daha bulan Stoke, kırmızı şeytanları adeta dağıttı. 2. golü kalesinde gören Manchester United, Martial ve Rooney'le gol tehlikeleri yakalasa da gol bulamayınca maç 2-0 sona erdi.

55 yıl sonra üst üste 4 maç kaybettiler

Bu sonuçla Manchester United 29 puanda kalırken, Stoke puanını 26'ya yükselttti. Manchester United 55 yıl sonra üst üste 4 maç kaybetti.