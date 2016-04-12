Manchester City PSG'yi yenerek tarihe geçti!

Fransa'nın başkenti 1 hafta önce oynanan maçtan 2-2 beraberlikle ayrılan Manchester City'yi galibiyete taşıyan isim Kevin De Bruyne oldu. Belçzikalı maçın 76. dakikasında takımını zafere taşıyan golü atarken, City de tarihinde ilk kez yarı finale yükseldi.



İngiltere Premier Ligi'nde lider Leicester City'nin 15 puan gerisinde kalan ve şampiyonluk umutları bir başka kalan City'de Kun Aguero, ilk yarıda kaleci Kevin Trapp'ın düşürmesinin ardından takımına penaltı kazandırdı. Ancak topun başına geçen Arjantinli, penaltı atışından yararlanamazken, ilk yarı golsüz sona erdi.



İlk dakikalarda City'nin ilerleyen dakikalarda PSG'nin hakim olduğu maçın ikinci yarısında sahneye Kevin de Bruyne çıktı. Bitime 14 dakika kala uzaktan güzel bir vuruşla ağları havalandıran Belçikalı, takımının maçtan 1-0 galip ayrılmasını sağladı ve takımını yarı finale çıkardı.



Bir hafta önce oynanan ilk maçta takımını öne geçiren golü atan 24 yaşındaki Belçikalı futbolcu De Bruyne, rövanş mücadelesinde de takımı adına skor üretti.



Öte yandan Manchester City, UEFA organizasyonlarında yarı finale yükselen 10. İngiliz ekibi oldu.



Manchester City, tarihinde ilk kez yarı finale yükselirken, PSG üstüste 4. senesinde de Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.



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Cristiano Ronaldo Wolfsburg'a acımadı!



Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final rövanş maçında Wolfsburg'u konuk eden Real Madrid, Cristiano Ronaldo'nun yıldızlaşarak hat-trick yaptığı maçı 3-0 kazanarak yarı finale yükseldi.



Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında rakibine deplasmanda 2-0 yenilen Real Madrid, rövanşta Cristiano Ronaldo'nun golleriyle sonuca gitti ve rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi. Şampiyonlar Ligi'nde Bernabeu'da oynadığı son 29 maçın tamamında gol kaydetmeyi başaran ve bu maçlarda sadece 1 kez kaybeden İspanyol devinin son kurbanı Wolfsburg oldu.



İlk olarak 16. dakikada yakın mesafeden topu ağlarla buluşturan Ronaldo, bir dakika sonra bu kez kafayla sonuca gitti ve Real Madrid'i 2-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla sona ererken; Portekizli yıldız, 77. dakika serbest vuruş golüyle takımını 3-0 öne geçirdi. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, rakibini 3-0 yenerek yarı finale yükseldi.



Cristiaron Ronaldo, takımını yarı finale çıkarırken, bir çok ünvanın da sahibi oldu. Portekizli oyuncu, 5. kez Şampiyonlar Ligi'nde hat-trick yaptı ve Lionel Messi'yi yakaladı. Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon gol sayısını da 16'ya çıkardı. Ronaldo yaptığı hat-trick'le de Real Madrid formasıyla üstüste 6 sezon gol sayısını 45 ve üzerine çıkardı.



2013-14'ten sonra bu sezon da 15 gol barajını aşan Portekizli oyuncu, bu istatistikleri yakalayan ilk oyuncu oldu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin en skorer oyuncusu" unvanının sahibi Ronaldo'nun, turnuva kariyerindeki gol sayısı da 93'e yükseldi. Real Madrid ise Barcelona ile birlikte üstüste 6 sezon Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen ekip ünvanı elde etti.



