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Manchester City Leicester City deplasmanında 1 puana razı oldu

Leicester City evinde Manchester City ile karşılaştı, maçta gol sesi çıkmayınca iki ekipte 1 puana razı oldu, Leicester'ın puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna Arsenal oturdu

Manchester City Leicester City deplasmanında 1 puana razı oldu
 Leicester City evinde Manchester City ile karşılaştı, maçta gol sesi çıkmayınca iki ekipte 1 puana razı oldu, Leicester'ın puan kaybetmesiyle liderlik koltuğuna Arsenal oturdu
İngiltere Premier Lig'de oynanan 19. hafta maçında Leicester City, sahasında Manchester City ile golsüz berabere kaldı.

Ligde cumartesi günü Liverpool'a 1-0 mağlup olarak bu sezon ilk deplasman yenilgisini alan Leicester City, inişli çıkışlı bir grafikle zirve yarışı veren Manchester City'i ağırladı. Hakem Craig Pawson'ın düdük çaldığı ve 32 bin futbolseverin tribünden takip ettiği mücadelede, ev sahibi ekip dört, konuk takım ise beş isabetli şut üretti. 

LEICESTER ZİRVEYE ORTAK OLDU

Leicester City, Vardy ve Mahrez, Manchester temsilcisi ise Agüero, Sterling ve Yaya Toure ile yakaladığı pozisyonlardan yararlanamayınca zirveyi yakından ilgilendiren mücadele golsüz sona erdi. Puanını 39 yapan ev sahibi ekip Arsenal ile zirveye ortak olurken, Manchester City de 36 puanla üçüncü sıradaki yerini korudu.

CITY İSTATİSTİĞİ BOZAMADI

Ekim ayında 6-1 kazandığı Newcastle United ve 5-1 galip ayrıldığı Bournemouth maçlarının ardından üst üste maç kazanamayan Manchester City, bu istatistiğini bu hafta da bozamadı. Ligde cumartesi günü Sunderland'i 4-1'lik skorla geçen Şilli teknik adam Manuel Pellegrini'nin öğrencileri, Leicester City deplasmanından puan kaybıyla ayrıldı.

İngiltere Premier Lig'de 20. hafta mücadelesinde 2 Ocak Cumartesi günü Leicester City sahasında Bournemouth, Manchester City ise deplasmanda Watford ile karşılaşacak.
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Leicester CityManchester City
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