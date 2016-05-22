Manchester City İlkay Gündoğan’ın Peşinde!

Sezon boyunca dedikodusu dönen transferde en büyük adım atıldı. Borussia Dortmund'un Türk asıllı yıldızı İlkay Gündoğan'ın transferinde sona gelindi. Dortmund ile İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City, bonservis konusunda uzlaşma sağladı.



Yeni sezonda dünyaca ünlü teknik adam Pep Guardiola'nın çalıştıracağı City'nin, İlkay için Dortmund'a 25 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi. Alman Sport Bild, transferin çok kısa süre içerisinde resmen duyurulacağına yazdı.



Guardiola'nın sezon içerisinde de İlkay Gündoğan ile yakından ilgilendiği yönünde haberler çıkmış ancak yıldız orta saha oyuncusunun yaşadığı sakatlık sonrası transferin rafa kalkabileceği ileri sürülmüştü.