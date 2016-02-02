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Manchester City'den 250 milyon Euroluk çılgınlık

Pep Guardiola'yı takımın başına getiren Manchester City' ikinci planı olarak Lionel Messi transferi için kolları sıvadı

Manchester City'den 250 milyon Euroluk çılgınlık

 Almanya’da Bayern Münih’in başında olan Pep Guardiola’nın yeni takımı resmen belli oldu. İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Manchester City, önümüzdeki sezondan itibaren Manuel Pellegrini’nin yerine Guardiola’nın takımın başına geçeceğini açıkladı.

2008-2012 yılları arasında Katalan ekibi Barcelona’da toplamda 14 kupa kazanan Guardiola, ardından Bayern’de 5 kupa sevinci yaşamıştı. 45 yaşındaki teknik adamla 3 yıllık sözleşme imzalandığı açıklanırken, alacağı yıllık ücret hakkında bilgi verilmedi.

250 milyon Euro...

City’nin, Guardiola hamlesi sonrasında önümüzdeki sezon transferde bomba isimleri takıma kazandırmak için harekete geçtiği konuşuluyor. Para musluklarını sonuna kadar açması beklenen İngiliz ekibinin, Lionel Messi’yi de transfer etmeye çalışacağı öğrenildi.

Barcelona’daki geleceği merak konusu olan Messi’nin sözleşmesi 2018’de bitiyor ve serbest kalma bedeli de 250 milyon Euro (806.950.000 TL). City’nin, Guardiola’nın eski öğrencisini almak için tüm imkanlarını seferber etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Kaynak : Fanatik

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Pep Guardiola
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