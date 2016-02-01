Manchester City'de Pep Guardiola devri resmen başladı

Manchester City'de menajerliğe Pep Guardiola getirildi. İngiliz ekibi, Guardiola ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
Manchester City'de menajerliğe Pep Guardiola getirildi. İngiliz ekibi, Guardiola ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.
30 Haziran itibari ile City, Manuel Pellegrini yollarını ayıracağı bilgisi alınan Manchester City kulübünde menajerliğe başarılı isim Pep Guardiola getirildi
01 Şubat 2016 Pazartesi 13:53
Manchester City'de menajerliğe Pep Guardiola getirildi. İngiliz ekibi, Guardiola ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.