Manchester City'de Pep Guardiola devri resmen başladı

Manchester City'de menajerliğe Pep Guardiola getirildi. İngiliz ekibi, Guardiola ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.



GUARDIOLA RESMEN AÇIKLANDI

Manuel Pellegrini, 30 Haziran'dan itibaren kulüple yollarını ayıracağını açıkladı. City'den ise menajerlik görevine daha önce Bayern Münih'le yolları ayırdığını duyuran Pep Guardiola'nın getirildiğini duyurdu.

3 YILLIK ANLAŞMA

City'den yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmelerin ardından pep Guardiola ile 2016-17 sezonunda başlamak üzere 3 yıllık anlaşmaya varıldı" denildi.

PELLEGRINI OYUNCULARINDAN SAKLAMIŞ

Pep Guardiola ile daha önce anlaşıldığını; ancak Pellegrini ile oyunculara saygısızlık olmasın diye anlaşmanın saklandığı belirtilirken, "Son günlerdeki spekülasyonlar üzerine ve Pellegrini'nin de bilgisi dahilinde bu açıklamanın yapılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.