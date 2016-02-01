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Manchester City'de Pep Guardiola devri resmen başladı

30 Haziran itibari ile City, Manuel Pellegrini yollarını ayıracağı bilgisi alınan Manchester City kulübünde menajerliğe başarılı isim Pep Guardiola getirildi

Manchester City'de Pep Guardiola devri resmen başladı

 Manchester City'de menajerliğe Pep Guardiola getirildi. İngiliz ekibi, Guardiola ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

GUARDIOLA RESMEN AÇIKLANDI

Manuel Pellegrini, 30 Haziran'dan itibaren kulüple yollarını ayıracağını açıkladı. City'den ise menajerlik görevine daha önce Bayern Münih'le yolları ayırdığını duyuran Pep Guardiola'nın getirildiğini duyurdu.

3 YILLIK ANLAŞMA

City'den yapılan açıklamada, "Yapılan görüşmelerin ardından pep Guardiola ile 2016-17 sezonunda başlamak üzere 3 yıllık anlaşmaya varıldı" denildi.

PELLEGRINI OYUNCULARINDAN SAKLAMIŞ

Pep Guardiola ile daha önce anlaşıldığını; ancak Pellegrini ile oyunculara saygısızlık olmasın diye anlaşmanın saklandığı belirtilirken, "Son günlerdeki spekülasyonlar üzerine ve Pellegrini'nin de bilgisi dahilinde bu açıklamanın yapılmasına karar verildi" ifadeleri kullanıldı.
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Pep GuardiolaManchester City
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