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Manchester City'de büyük şok De Bruyne 6 hafta yok!

Geçirdiği sakatlığın ardından durumu merak edilen Manchester Cityli futbolcu De Bruyne'ın menajeti yıldız futbolcunun 6 hafta sahalarda olmayacağını açıkladı

Manchester City'de büyük şok De Bruyne 6 hafta yok!

 Manchester City'nin Belçikalı yıldızı Kevin de Bruyne, geçirdiği sakatlık sebebiyle 6 hafta forma fiyemeyecek.


MENAJERİ AÇIKLADI

De Bruyne'in menajeri Patrick de Koster, İngiliz basınına yaptığı açıklamada, Manchester City ile Everton arasında dün oynanan Lig Kupası mücadelesinde sakatlanan Belçikalı milli futbolcunun sağlık durumu hakkında bilgi verdi.

6 HAFTA YOK

De Koster, sağ dizinden sakatlanan 24 yaşındaki oyuncunun yaklaşık 6 hafta sahalardan uzak kalacağını ve takımının şampiyonluk mücadelesinde forma giyemeyeceği için çok üzgün olduğunu söyledi.

74 MİLYON EURO'YA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Manchester City'nin Wolfsburg'dan sezon başında 74 milyon avro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı de Bruyne, bu sezon İngiliz temsilcisinde çıktığı 35 maçta 13 gol ve 16 asistlik performans sergilemişti.
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Manchester CityDe Bruyne
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