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Manchester City - Crystal Palace Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

Manchester City sahasında Crystal Palace'ı konuk edecek bu mücadele 16 Ocak Cumartesi saat 17:00'da başlayacak

Manchester City - Crystal Palace Maçı Ne Zaman Saat Kaçta Hangi Kanalda Canlı İzle

 Everton mücadelesinde baştan sona kadar etkili olan ancak sahadan 0-0’lık beraberlikle ayrılan Manchester City, Arsenal ve Leicester City’yi yakalama şansını geri çevirmiş oldu. 2 rakibinin de 3 puan uzağında bulunan Manuel Pellegrini’nin öğrencileri son 4 maçında 2 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Aston Villa deplasmanından beklemediği bir şekilde 1-0 mağlup ayrılan Crystal Palace ise 31 puanda kaldı ve 8. Sırada haftaya giriyor. 2 hafta üst üste kazandıktan sonra oynadığı 4 maçta gol atamayan ekip bu deplasmanda sürpriz peşinde olacak. Bolasie ve Gayle konuk takımda sakat olan isimler. Manchester City’de ise Kompany, Mangala, Nasri, Bony ve Fernandinho yok.

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Manchester CityCrystal Palace
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