Maliye Bakanlığı Açıkladı Galatasaray'a Büyük Ceza Geldi

Açıklamanın orijinal metninde şu ifadeler kullanıldı:

"Şirket ile devralma yoluyla birleşmiş olan Galatasaray Spor ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş.'nin 2010 yılına ait hesaplarının "Damga Vergisi, Katma Değer Vergisi ve Kurumlar Vergisi Tevkifatı" kapsamında Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri tarafından incelenmesi tamamlanmış olup;

TOPLAM 34 MİLYON TL'LİK FATURA

Vergi idaresi inceleme sonuçları toplamı olarak 15.438.689 TL vergi aslı ve 18.912.913 TL vergi ziyaı (Verginin ödenmemesinden dolayı kesilen ceza) tarh ettirmiştir. Şirket bu tutarlar için yasal süresi içinde ilgili resmi mercilere, bu tespitlerdeki mevzuata aykırı hususlara ilişkin olarak tarhiyat sonrası uzlaşma talebinde bulunmuştur.

"UZLAŞMA TALEPLERİNE CEVAP VERİLMEDİ"

Daha önce kamuoyuna duyurulan 75.159.895 TL vergi aslı ve 90.067.025 TL vergi ziyaı ve yukarıda belirtilen tutarlar için Şirketimizce Vergi idarelerine yapılan tarhiyat sonrası uzlaşma taleplerimize resmi mercilerce henüz cevap verilmemiş olup; konuyla ilgili gelişmeler ayrıca açıklanacaktır. "

Galatasaray, Maliye Bakanlığı tarafından vergi cezası geldiğini açıkladı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildiri yapan Galatasaray, 15 milyon lira vergi aslı, 19 milyon lira da vergi cezası verildiğini duyurdu.