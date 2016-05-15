Malatyaspor’un Teknik Direktörü İrfan Buz İstifa Etti!

lima Yeni Malatyaspor ’la ligi 43 puanla 11.sırada tamamlayan İrfan Buz ’un Bolu maçı sonrasında camiayla vedalaşarak kentten ayrıldığı öğrenildi.

Malatya’dan maçın hemen ardından ayrılmayan İrfan Buz ve kardeşi Erkan Buz’un, ertesi gün şehirdeki dostlarını ziyaret ederek vedalaştıkları ifade ediliyor.

Buz’un bu ayrılışı ‘Malatya’ya veda’ etti şeklinde yorumlanırken, yönetimin devam etmek istemesine karşın, hırslı çalıştırıcının gelecek sezonla ilgili kendi kararıyla ayrılabileceği iddia ediliyor. Özellikle takım içinde ödeme konusunda dönem dönem yaşanan aksaklıklardan dolayı rahatsızlığını yakın çevresiyle paylaşan Buz’un, şampiyonluk hedefiyle yola çıkılacak bir takımda böyle bir sorunla karşılaşmak istemediği, bunun için de gelecek teklifleri değerlendirebileceği konuşuluyor.