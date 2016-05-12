Malatyaspor Teknik Direktörü Açıklamalarda Bulundu!

PTT 1. Lig ekibi Alima Yeni Malatyaspor ’un sol beki Osman Fırat , “Kendi adıma güzel bir sezon geçirdim” dedi.

Nurettin Soykan Tesisleri’nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fırat, “Gönül isterdi ki Alima Yeni Malatyaspor takımının daha farklı hedefleri olsun. Fakat bu sezon bu ligde ilk defa mücadele ediyoruz. Neticede bu sezon takımın hedefi belliydi. Ligde kalmak ve ligi tanımaktı. Biz, ona rağmen üst sıraları kovalamak için elimizden geleni yaptık. Sonuçta başaramadık. Bunda da biz hayır olduğunu düşünüyorum. Ligin sonu geldi çattı. Son maçımızda sahamızda Boluspor’u konuk edeceğiz. Ligin son maçı olarak görmüyoruz. Sahaya çıkıp bize yakışan şekilde mücadelemizi göstereceğiz. İnşallah kazasız belasız bir maç olur. Güzel bir oyun ve galibiyet ile ligi tamamlamak istiyoruz” dedi.

“GÖNLÜM İSTERDİ Kİ BU SEZON HİÇ YEDEK KALMAYAYIM”

Osman, yıllarca bu lige futbol oynadığını söyleyerek, “Ben yıllarca bu ligde oynadım. Ligin kalitesini ve nasıl oynanacağını çok iyi biliyorum. Kendi adıma elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Hocam da bana şans verdi. Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalıştım. İnişli çıkışlı maçlarım elbette olmuştur. Sonuçta biz profesyonel futbolcularız. Sahaya çıktığımız zaman elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Gönlüm isterdi ki bu sezon hiç yedek kalmayayım. Memleketimin takımına daha fazla şeyler vereyim. Böyle nasipmiş. Kendi adıma ve takım adına güzel bir sezon geçirdiğimi düşüyorum. İnşallah ilerleyen sezonlarda daha güzel işlere imza atarım” diye konuştu.

“SÖZLEŞMEM BU SEZON SON BULUYOR”

Osman, sözleşmesinin sona erdiğini de kaydederek, “Sözleşmem bu sezon son buluyor. Kafamda Malatya’ya dair bir sıkıntı yok. İki sene önce geldim. Burası benim memleketim. Burada kalıp veya kalmayacağıma yönetim ve hocamız karar verecektir. Ben Malatya’da futbolu noktalamak isterim. Artık iş onlara kalmış bir şey. Ben burada kalmak istiyorum. Malatyaspor’a her zaman faydalı olmak istiyorum. Zaman neyi gösterir Allah bilir. Karşıyaka maçının ilk yarısında bazı söylenen şeyler oldu. Bunlar futbolun içinde olan şeyler. O maçta mağlup duruma düştüğümüz için çok üzülmüştüm. O kötü şeyleri söyleyen belirli bir gruptu. Biz, sahada her şeyi yapmaya çalışıyoruz. Bazen hata yaptığımız zamanlar oluyor. O maçın ilk yarısında sadece ben değil, tüm takım kötüydü. Ama çok şükür ikinci yarı toparlandık. Gerçek biz gibi oynayarak, kendimizi affettirdik. Gerçekten ben o maçta bir Malatyalı olarak çok üzüldüm. Ben sahada 44 numaralı formayı giyiyorum. Sahaya çıkınca kötü şeyler söylenince üzülüyor insan. Futbolun içinde bunlar tabi ki var. Yıllarca futbol oynadım. Çok şeyler duydum. Fakat daha sükunetli olmak gerekiyor” şeklinde konuştu.