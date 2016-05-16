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Malatya’da Beşiktaş Coşkusu!
Beşiktaş rakibi Osmanlıspor’u 3-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmesi sonucu Beşiktaşlı taraftarlar Malatya’da kutlamalarda bulundu.
16 Mayıs 2016 Pazartesi 09:18
Beşiktaş'ın Osmanlıspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Malatya'da Beşiktaşlı taraftarlar ellerinde bayraklarla caddelerde kutlama yaptı.
Süper Lig'in bitmesine 1 hafta kala Osmanlıspor'u kendi evinde 3-1 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti. Malatya'da ki Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın bitmesinin ardından ellerinde meş'aleler ve bayraklarla caddelerde kutlama yaptı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Soykan Meydanında toplanan taraftarlar ellerinde bayraklarla, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş yaptı.
Siyah-beyaz renklere gönül veren taraftarlar, şampiyonluk şarkıları söyledi. Bazıları ise araçlarıyla da kentte tur atarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.
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