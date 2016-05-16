Malatya’da Beşiktaş Coşkusu!

Beşiktaş 'ın Osmanlıspor'u 3-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından Malatya 'da Beşiktaşlı taraftarlar ellerinde bayraklarla caddelerde kutlama yaptı.

Süper Lig'in bitmesine 1 hafta kala Osmanlıspor'u kendi evinde 3-1 mağlup eden Beşiktaş, şampiyonluğunu ilan etti. Malatya'da ki Beşiktaşlı taraftarlar karşılaşmanın bitmesinin ardından ellerinde meş'aleler ve bayraklarla caddelerde kutlama yaptı. Maçın bitiş düdüğü ile birlikte Soykan Meydanında toplanan taraftarlar ellerinde bayraklarla, tezahüratlar eşliğinde yürüyüş yaptı.