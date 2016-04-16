Mahmut Uslu Galatasaray Beşiktaş maçını bekliyor

Şampiyonluk maratonunda Galatasaray'dan istediği 3 puanı alamayan Fenerbahçe'nin Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ilginç açıklamalarda bulundu.
Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Uslu, önder Beşiktaş’ın zorlu maçları bulunduğunu ifade etti. Uslu, “Mustafa Denizli ile şampiyon bulunduğumuz sezon 5 puan gelecekteydik. 2 haftada 1 puan geri düştük. Neredeyse şampiyon olamıyorduk. Şimdi de benzeri gerçekleşebilir. Biz bu tür çok sezonlar gördük, yaşadık. Neden olmasın” şeklinde konuştu.
5 puan fark için önemli değil dedi
Uslu şu şekilde devam etti: “Beşiktaş bu hafta Sivas’la oynuyor. Kolay mı geçecek? Avrupa’yı zorlayan Akhisar ile oynayacaklar. O maç da çok çetin geçecek. Ondan sonra G.Saray’ı da göreceğiz Beşiktaş’a karşı. Bizi yenen, onları kupadan eleyen Konya ile de maçları var. 5 puan fark hiç mühim değil. Biz tekrar şampiyon oluruz. Yeter ki maçlarımızı kazanalım.”
Hakemleri kötüledi
F.Bahçe’yi de eleştiren Mahmut Uslu, “Ama 0-0’larla şampiyon olamayız tabii ki. Pozisyonlara giriyoruz, gol atamıyoruz. Bu kadar gol kaçarsa kim ne yapacak? Bu meselesi aşmamız lazım. G.Saray maçı ilk 10 dakikada 3-0 olurdu” dedi.
Uslu, “Hakemleri de unutmayalım. G.Saray maçında Muslera’nın hareketi kırmızı. Podolski’nin gerçekleştirdiklerinı herkes gördü. Sneijder tekme atıyor, herkes seyrediyor. Hakemlerin yaptığı ayıp” şeklinde konuştu. Mahmut Uslu'dan diğer açıklamalar
Fenerbahçe Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu, final kapısından dönen Fenerbahçe kadın basketbol grupı ile ilgili açıklama yaptı.
Öncelik ile Final Four organizasyonunun ehemmiyetine değinen Uslu, “Türkiye’nin bu bölgeında ve bu gündemde Avrupa’dan çoğu şampiyona bize verilmezken henüz dört dörtlük bir organizasyon yapıyoruz. FIBA Genel Sekreteri özel teşekkür etti, bu güne kadar gördüğümüz en güzel organizasyon dedi. Sportif şeklinde de hakikaten fazlaca üzgünüz. Çünkü bu kupaya üçüncü kez yaklaştık ancak alamadık. Bu önümüzdeki Mayıs ayındaki genel kurulda da, Sayın Başkanımızın daha önce duyurduğı gibi A ve B planları gerçekleştireceğiz. Çünkü bizim henüz mücadele ettiğimiz grupın bütçesi 20 milyon dolar, bizim bütçemiz aşağı yukarı 3 milyon dolar. Daha önce de yüksek bütçelerle oynamıştık ancak büyük bir güç ve para dengesizliği var. Tüm şunlara karşın Final Four’a artan Takımımıza hakikaten tebrikk gerek. Tüm camiaya geçmiş olsun. Daha iyi çalışarak, kendi gençlerimizi daha iyi yetiştirerek bu başarıları elde etmek istiyoruz. Çünkü bize gelen sponsorlar ya da kadın basketboluna, bilhassa kadın voleyboluna tüm sponsorlara teşekkür ediyoruz ancak şunlar kifayet etmiyor. Bugün Çek grupının bile 6 milyon dolar seviyesinde bütçeleri var. Ya biz daha çok bütçeyle bu işleri gerçekleştireceğiz, bu finalleri oynayacağız kendi sahamızda, kendi seyircimizin önünde. Ama çok üzgünüz. Herkese geçmiş olsun diliyorum. Fenerbahçe Spor Kulübü bir Spor Kulübü’dür. Kadın Basketbolunda henüz Türkiye’deki altyapının %40’ı, 50’si seviyesinde büyük bir vaka sağlıyoruz. Yani Yıldız Genç Milli Takımı, Ümit Milli Takım düzeylerinde. Buradan çıkan çocuklarla da önümüzdeki senelerde daha iyi olacağız” dedi.
Birçok ülkede Ülker Sports Arena gibi bir salonda turnuva oynanmadığını ve FIBA’nın çok tesirlendiğini söyleyen Uslu, “Birçok ülkeye gittik, bu tür bir spor salonunda bu tür bir havayla hiçbir turnuva oynanmadı. FIBA çok tesirlenmiş. Biliyorsunuz Erkekler Euroleague’i FIBA organize etmiyor, Euroleague, kendisi organize ediyor. Kadın Euroleague, FIBA’nın İkinci büyük turnuvası. Şimdi erkekleri almaya çalışıyorlar. FIBA’nın en büyük turnuvası Kadınlar Euroleague oldu. Onun için de onlara da bu zamanda teşekkür ederiz bu organizasyonu bize verdikleri için” diyerek konuşmasını belirtti.