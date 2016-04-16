Mahmut Uslu Galatasaray Beşiktaş maçını bekliyor

Şampiyonluk maratonunda Galatasaray'dan istediği 3 puanı alamayan Fenerbahçe'nin Genel Sekreteri ve Basın Sözcüsü Mahmut Uslu ilginç açıklamalarda bulundu.



Şampiyonluk yarışı ile ilgili konuşan Uslu, önder Beşiktaş’ın zorlu maçları bulunduğunu ifade etti. Uslu, “Mustafa Denizli ile şampiyon bulunduğumuz sezon 5 puan gelecekteydik. 2 haftada 1 puan geri düştük. Neredeyse şampiyon olamıyorduk. Şimdi de benzeri gerçekleşebilir. Biz bu tür çok sezonlar gördük, yaşadık. Neden olmasın” şeklinde konuştu.

5 puan fark için önemli değil dedi

Uslu şu şekilde devam etti: “Beşiktaş bu hafta Sivas’la oynuyor. Kolay mı geçecek? Avrupa’yı zorlayan Akhisar ile oynayacaklar. O maç da çok çetin geçecek. Ondan sonra G.Saray’ı da göreceğiz Beşiktaş’a karşı. Bizi yenen, onları kupadan eleyen Konya ile de maçları var. 5 puan fark hiç mühim değil. Biz tekrar şampiyon oluruz. Yeter ki maçlarımızı kazanalım.”

Hakemleri kötüledi

F.Bahçe’yi de eleştiren Mahmut Uslu, “Ama 0-0’larla şampiyon olamayız tabii ki. Pozisyonlara giriyoruz, gol atamıyoruz. Bu kadar gol kaçarsa kim ne yapacak? Bu meselesi aşmamız lazım. G.Saray maçı ilk 10 dakikada 3-0 olurdu” dedi.