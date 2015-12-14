Mahmut Uslu'dan Lokomotiv Moskova ile ilgili iddialı açıklamalar

Fenerbahçe Kulübü Basın Sözcüsü ve Genel Sekreteri Mahmut Uslu, UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda eşleştikleri Rus takımı Lokomotif Moskova'yı eleyeceklerine inandığını söyledi.

Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulunan Mahmut Uslu, "Rusya’daki ortamı biliyorsunuz. Bu anlamda enteresan bir eşleşme oldu. Biz zirveye oynayan bir takımız ve rakibimiz kim olursa olsun ben yeneceğimize eminim. Dediğim gibi Rus takımının çıkması enteresan oldu. Umuyoruz ki yaşanan sürtüşmeler o zamana kadar biter. Hatta iki ülke arasındaki dostluk ve barışa biz katkı sağlamış oluruz. Biz, spor için gideceğiz. Seyirci açısından bize yer verirler mi bilmiyoruz. Daha önceden Rus takımlarıyla da oynadık ve yendik de. İnşallah yine eleyeceğiz. Ben takımımıza güveniyorum." ifadelerini kullandı.

Lokomotif Moskova ile ilk maçı İstanbul'da oynayacak olmalarını avantaj olarak değerlendiren Uslu, "Tabii Şubat ayı olduğu için hava koşulları sert olabilir ama ilk maçı kendi evimizde oynayacak olmamız avantaj. Ben iyi bir sonuç alacağımıza inanıyorum. Oturmuş bir takımımız var. Lokomotif Moskova’yı eleyeceğimizden eminim. Baktığınızda zayıf takımlar artık bu kupalarda yer almıyor. 2 sezon önce UEFA Avrupa Ligi’nde yarı final oynadığımız zaman da zayıf takım yoktu ve finali kıl payı kaçırdık. İnşallah yine aynı başarıyı tekrar edip daha da ileriye gideriz." şeklinde konuştu.