Mahkeme Aziz Yıldırım Hakkında Kararını Verdi

İşadamı Hamdi Akın'a hakaret ve tehdit ettiği gerekçesiyle 7 yıla hapis cezası istemiyle yargılanan Aziz Yıldırım, duruşma için Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Mahkeme hakimi suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Yıldırım'ın "hakaret" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı beraatına karar verdi.

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu sonrası, tebrik için yanına gelen işadamı Hamdi Akın'a hakaret ettiği ve tehditte bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Aziz Yıldırım beraat etti.

"HAKERET VE TEHDİT KASTIM YOKTUR"

Anadolu 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına hakkında zorla getirme kararı bulunan Aziz Yıldırım ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada kimlik tespiti yapılan Yıldırım 3 çocuklu, inşaat mühendisi ve aylık gelirinin 30 bin lira olduğunu belirtti. Davada savunma yapan Yıldırım suça konu konuşmayı kendisinin yaptığını belirterek, "Hakaret ve tehdit kastım yoktur. Şikayetçiye yönelik özel bir hitapta bulunmadım" dedi.

BERAATINI TALEP ETTİ

Şikayetçi Hamdi Akın'ın avukatı Fatih Volkan, Yıldırım'ın olağanüstü genel kurulda yaptığı konuşmasının hakaret ve tehdit unsurlarını içerdiğini söyleyerek Akın'ın şeref ve haysiyetine yönelik sözlerin sarfedildiğini belirtti. Aziz Yıldırım'ın avukatı Abdurrahim Erol ise suça konu sözlerin eleştiri niteliğinde olduğunu kaydetti. Yıldırım ise son sözünde beraatını talep etti.

Mahkeme hakimi suçun unsurlarının oluşmadığını belirterek Yıldırım'ın "hakaret" ve "tehdit" suçlarından ayrı ayrı beraatına karar verdi.

İDDİANAMEDEN...

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Fenerbahçe Kulübü'nün 3 Kasım 2013 tarihinde düzenlenen seçimli olağanüstü genel kurulunda, Hamdi Akın'ın, seçimi kazanan Aziz Yıldırım'ın yanına gelerek tebrik etmek istediği anlatıldı. Tebrik sırasında, Aziz Yıldırım'ın Hamdi Akın'a yönelik hakaret ve tehdit içerikli sözler sarf ettiği ifade edilen iddianamede, Yıldırım'ın daha sonra kürsüye çıkarak basın-yayın organlarının önünde Hamdi Akın'ı kastederek eleştiri sınırlarını aşan söylemlerde bulunduğu belirtildi.

Aziz Yıldırım hakkında "hakaret" ve "tehdit" suçlarından toplamda 2 yıl 3 aydan 7 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.