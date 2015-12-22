Mahalle Muhtarı Bu Hareketi İle Takdir Topladı

BÖYLE BAŞKANA CAN KURBAN

47 yaşında olan ve 37 yıldır Eskişehir'de ikamet eden Hancı, geçtiğimiz dönemlerde mahalleye muhtar olarak seçildi. Mahallede, Çamlıca Gençlik ve Spor Kulübü ismiyle kadınlar futbol takımı kuran Hancı, sporculara verdiği destekle birçok kişiye örnek oluyor. Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden sporcularını gece gündüz demeden evlerinden alıp geri evlerine bırakan Hancı, bu fedakarlığı hiçbir karşılık beklemeden yaparken kadın futbol takımı oyuncularına da büyük kolaylık sağlamış oluyor. 20 yıldır Çamlıcaspor'un başkanlığını yapan Hancı, sadece futbol takımı yetiştirmediklerini, farklı spor alanlarıyla Eskişehir'de ilklere imza atmak istediğini söyledi.

"FEDAKAR OLMAYAN YÖNETİCİ BAŞKANLIK YAPAMAZ"

Amatör sporun kalkınması için hiçbir menfaatin beklenmemesi gerektiğini aktaran Muhtar Savaş Hancı, "Eskişehir'e sporcu kazandırmak için diğer branşlarda, çim hokeyi takımı, beyzbol takımı, rugby takımı ve kadın futbol takımı kurarak ilkleri yapmaya çalışıyoruz. Burada bir şeyler yaparken de çocuklarımızın önünü açıp, gerek okuluna olsun gerekse her şeyleriyle ilgilenerek spor yaptırmaya uğraşıyoruz. Geri dönüş olarak hiçbir şey düşünmüyoruz. Eskişehir'de amatör spor demek, fedakarlık yapmak demek. Hep fedakarlık yapacaksın. Amatör spor yöneticisi hep fedakar olmak zorundadır. Fedakar olmayan bir yönetici, yöneticilik ve başkanlık yapamaz" dedi.

"BAŞKANIMIZ MADDİ VE MANEVİ BÜTÜN DESTEĞİ SAĞLAMAYA ÇALIŞIYOR"

Takımın teknik sorumlusu ve aynı zamanda beden eğitimi olan Pınar Konca ise kadın futbolunun Türkiye'de yeni geliştiğine dikkat çekti. Türkiye'de kadın futbol takımlarının çoğaldığına değinen ve takım başkanı Hancı'nın katkılarından bahseden Konca, "Fakat maalesef yeterli bütçe olmuyor, belediyelerin desteğiyle yürüyor. Bizim Çamlıca Spor Kulübü, Tepebaşı Belediyesi'nin desteğiyle ayakta duruyor, ilerliyor. Başkanımızın çok büyük emeği var, bu konuda varını yoğunu takıma ve kızlara harcıyor. Gidip evlerinden alıp bırakarak, bütün imkanları sunmaya çalışıyor. Maddi ve manevi bütün imkanları kızlar için sunmaya çalışıyor" şeklinde konuştu.

"EVDEN ALIP BIRAKMA KIZLAR İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR NİMET"

Mahalle muhtarı ve aynı zamanda takımın başkanı olan Savaş Hancı'nın sergilediği bu davranışın, sporcular için çok büyük bir nimet olduğunu aktaran Konca, "Çocukların okulları olduğu için antrenmanları akşam yapıyoruz. Antrenman bitiş saatlerimiz akşam saat 8'i buluyor. Bu yüzden de başkanımız hepsini tek tek, hatta bazen 3 sefer yaparak evlerine bırakıyor. Kızlar sadece Çamlıca mahallesinden değil, birçok semtten kızları değerlendirmeye çalışıyoruz. Onlar en azından spor yapsınlar diye teşvik etmeye çalışıyoruz. Aileler memnun ama spora iyi bakmaya ailelerimiz var. Derslerine zarar olur diye korkuyorlar. Biz de onlara bir şekilde güven vererek bunları ikna etmeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SERVİSİMİZ OLMADIĞI İÇİN BAŞKANIMIZ BİZİ ÖZEL ARABASIYLA ALIP BIRAKIYOR"

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği eğitimi alan 21 yaşındaki takım oyuncusu Merve Dönertaş da başkanın kendilerine desteklerinden bahsetti. 8 yıldır futbol oynadığını söyleyen ve bu takıma yeni katıldığını aktaran Dönertaş şöyle konuştu:

"İmkanlar sınırlı ve belli. Tabi Türkiye'de kadın takımına verilen önem de belli. 3'üncü ligdeyiz. Başkanımız elinden geleni yapıyor. Şuan bir servisimiz olmadığı için başkanımız bizi kendi özel arabasıyla alıp bırakıyor, diğer ihtiyaçlarımızı karşılamaya çalışıyor. Ailem futbol oynamama hiçbir zaman karşı çıkmadı. Aksine beni desteklediler. Herhalde birazdan da tribünler ailelerimizle dolar. Şuan evim buraya çok uzak. Ben buraya 3 tramvayla gelmek zorunda zorunda kalıyorum. Benim dışımda diğer arkadaşlarımız da var. Hocamız bizi alıp bırakarak en azından yol parasını karşılamış oluyor."