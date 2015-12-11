Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Mağlubiyetin faturasını Tolga Zengin'e kestiler

Bu sezon Avrupa kupalarında bir deplasman maçinda ilk kez yenilen kartalda mağlubiyetin faturası Tolga Zengin'e kesildi, yediği hatalı gollerden sonra UEFA kupasına havlu atan siyah beyazlılar ligde derbiye motive olmak istiyor

Mağlubiyetin faturasını Tolga Zengin'e kestiler
 Bu sezon Avrupa kupalarında bir deplasman maçinda ilk kez yenilen kartalda mağlubiyetin faturası Tolga Zengin'e kesildi, yediği hatalı gollerden sonra UEFA kupasına havlu atan siyah beyazlılar ligde derbiye motive olmak istiyor
Bu sezon deplasman maçlarında aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş ilk kez Portekiz'de kaybetti.

Lizbon Jose Alvalade Stadı'nda Sporting Lizbon'a 3-1 kaybeden Siyah Beyazlılar ilk deplasman mağlubiyetinde Avrupa'ya veda etmek zoruna kaldı.

Süper Ligde 7 deplasman maçında 6 galibiyet 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 deplasman maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Sporting Lizbon karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 10 dakikada ard arda gelen şok gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrılan Siyah Beyazlılar bu sezon ilk deplasmanda kaybederken Avrupa'ya da veda etmiş oldu.

TOLGA ZENGİN'E BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş'ta zaman zaman yediği gollerden dolayı eleştirilerin hedefi olan Tolga Zengin Lizbon'da yaptığı hatalarla maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Slimani'nin ayağından açtığı topa çıkmakta tereddüt eden ve golü yiyen Tolga 72. dakikada da kapattığı köşeden 2. golü yiyince Siyah Beyazlıların elenmesinde büyük pay sahibi oldu.

Geçen sezonki Club Brugge maçının bir benzerini yaşayan Tolga Brugge ile oynanan rövanş maçında da Belçika takımının attığı ilk golde topa çıkmakta tereddüt etmiş ve yediği gollerle Beşiktaş'ın Avrupa'ya veda etmesine sebep olarak gösterilmişti.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Tolga ZenginSporting Lizbon
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.