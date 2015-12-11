Mağlubiyetin faturasını Tolga Zengin'e kestiler

Bu sezon deplasman maçlarında aldığı flaş sonuçlarla dikkat çeken Beşiktaş ilk kez Portekiz'de kaybetti.

Lizbon Jose Alvalade Stadı'nda Sporting Lizbon 'a 3-1 kaybeden Siyah Beyazlılar ilk deplasman mağlubiyetinde Avrupa'ya veda etmek zoruna kaldı.

Süper Ligde 7 deplasman maçında 6 galibiyet 1 beraberliği bulunan Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 deplasman maçında 1 galibiyet ve 1 beraberlik almıştı.

Sporting Lizbon karşısında 1-0 öne geçmesine rağmen 10 dakikada ard arda gelen şok gollerle sahadan 3-1 mağlup ayrılan Siyah Beyazlılar bu sezon ilk deplasmanda kaybederken Avrupa'ya da veda etmiş oldu.

TOLGA ZENGİN'E BÜYÜK TEPKİ

Beşiktaş'ta zaman zaman yediği gollerden dolayı eleştirilerin hedefi olan Tolga Zengin Lizbon'da yaptığı hatalarla maça damga vurdu.

Karşılaşmanın 67. dakikasında Slimani'nin ayağından açtığı topa çıkmakta tereddüt eden ve golü yiyen Tolga 72. dakikada da kapattığı köşeden 2. golü yiyince Siyah Beyazlıların elenmesinde büyük pay sahibi oldu.

Geçen sezonki Club Brugge maçının bir benzerini yaşayan Tolga Brugge ile oynanan rövanş maçında da Belçika takımının attığı ilk golde topa çıkmakta tereddüt etmiş ve yediği gollerle Beşiktaş'ın Avrupa'ya veda etmesine sebep olarak gösterilmişti.