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Madrid derbisinde gülen taraf Atletico oldu!

İspanya Lа Ligа'nın 26. hаftаsındаki dеv Madrid dеrbisindе Real Madrid ile Atlеticо Madrid kаrşı kаrşıyа gеldi

Madrid derbisinde gülen taraf Atletico oldu!

 İkincilik koltuğu kaptırmayan Atletico, şampiyonluk takibini sürdürürken Real'in umutlarını da iyice azalttı.

LaLiga'da 26. haftanın en önemli maçında Atletico Madrid, deplasmanda Real Madrid'i 1-0 mağlup etti.

Derbide tempo oldukça yüksek olsa da ilk 45 dakikadan gol sesi çıkmadı. Skorda dengeyi bozan gol ise 53. dakikada geldi. Orta sahadan kaptığı topla hızla ceza sahasına giren Griezmann, Felipe Luis'l paslaşarak kaleci Navas'ı avladı.

Golden sonra akın akın Atletico kalesine yükelenen Real Madrid, buna rağmen aradığı golü bulamayınca dev derbi Atletico'nun zaferiyle sona erdi.

Bu sonuçla Atletico Madrid 58 puana yükselerek 2. sıradaki yerini korudu. 54 puanda kalan Real Madrid ise 3. sırada kaldı.



LA LİGA'DA BİR İLK



Atletico Madrid, La Liga tarihinde Real Madrid'i deplasmanda 3 sezon üst üste mağlup eden ilk takım oldu.

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Real MadridAtletico Madrid
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