Madrid'de büyük kapışma! İşte çeyrek finale yükselen takım!

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Atletico Madrid evinde konuk ettiği PSV Eindhoven'ı penaltılara giden maçta 8-7 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekibin etkili atakları olmasına karşın gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. 120 dakikanın sonunda da ekipler birbirine karşı üstün gelemeyince karşılaşma penaltılara gitti ve penaltılar sonunda Atletico Madrid PSV Eindhoven'ı 4-3 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu sonuçla İspanyol ekibi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde peşpeşe 3. kez çeyrek finale yükselmiş oldu.

Atletico Madrid (0) 8 - 7 (0) PSV Eindhoven (penaltılarda)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, Vicente Calderon’da PSV Eindhoven’ı ağırladı. Atletico Madrid maç boyunca Antoine Griezmann ile pozisyonlara girse de PSV kalecisi Zoet yaptığı kritik kurtarışlarla skoru 0-0'da tuttu.Maçın 90 dakikası 0-0 sona ererken ilk maçın da 0-0 sonuçlanması nedeniyle maç uzatmalara gitti. Uzatmadan da gol sesi çıkmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Karşılaşmada iki takım da toplamda 14 penaltıdan gol bulurken 15. penaltıda PSV'den Narsingh topu direğe nişanladı. Son olarak topun başına geçen Juanfran kaleci Zoet'i avladı ve turu Atletico Madrid'e çeyrek finali getiren isim oldu.