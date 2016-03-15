Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Madrid'de büyük kapışma! İşte çeyrek finale yükselen takım!

Atletico Madrid kendi evinde konuk ettiği PSV Eindhoven'ı 90 dakika sonunda yenemedi. Uzatmaya giden maçta gol olmayınca penaltılara gidildi. 16 penaltı atıltı atışının ardından kazanan Atletico Madrid oldu.

Madrid'de büyük kapışma! İşte çeyrek finale yükselen takım!

Şampiyonlar Ligi 2. turunda Atletico Madrid evinde konuk ettiği PSV Eindhoven'ı penaltılara giden maçta 8-7 yendi ve çeyrek finale adını yazdırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısında iki ekibin etkili atakları olmasına karşın gol sesi çıkmadı ve takımlar soyunma odasına 0-0'lık skorla gitti.

Mücadelenin ikinci yarısında da gol sesi çıkmayınca maç uzatmalara gitti. 120 dakikanın sonunda da ekipler birbirine karşı üstün gelemeyince karşılaşma penaltılara gitti ve penaltılar sonunda Atletico Madrid PSV Eindhoven'ı 4-3 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı.

Bu sonuçla İspanyol ekibi tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde peşpeşe 3. kez çeyrek finale yükselmiş oldu.

Atletico Madrid (0) 8 - 7 (0) PSV Eindhoven (penaltılarda)

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında Atletico Madrid, Vicente Calderon’da PSV Eindhoven’ı ağırladı. Atletico Madrid maç boyunca Antoine Griezmann ile pozisyonlara girse de PSV kalecisi Zoet yaptığı kritik kurtarışlarla skoru 0-0'da tuttu.

Maçın 90 dakikası 0-0 sona ererken ilk maçın da 0-0 sonuçlanması nedeniyle maç uzatmalara gitti. Uzatmadan da gol sesi çıkmazken seri penaltı atışlarına geçildi. Karşılaşmada iki takım da toplamda 14 penaltıdan gol bulurken 15. penaltıda PSV'den Narsingh topu direğe nişanladı. Son olarak topun başına geçen Juanfran kaleci Zoet'i avladı ve turu Atletico Madrid'e çeyrek finali getiren isim oldu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Atletico MadridPSV EindhovenMadrid
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.