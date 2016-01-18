Maçın tatil edilmesi Şenol Güneş'i kızdırdı

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş , "Maçın başında da belliydi ama hakem kurallar gereği biraz zorladı. Kar yağdıktan sonra çizgilerin görünmemesi futbol oynamaya engel teşkil ettiği için maç tatil oldu. Bizim için de Mersin için de sıkıntı" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş ile Mersin İdmanyurdu arasında oynanan ve karşılaşmanın 6. dakikasında yoğun kar yağışı sebebiyle iptal olan maçın ardından siyah-beyazlı teknik adam açıklamalarda bulundu.

"KAZANMAK İSTİYORDUK"

Deneyimli çalıştırıcı, "Hakemle bir şey konuşmaya gerek yok, saha zeminine baktı futbol oynamaya müsait olmadığı için maçı tatil etti. Maçın başında da belliydi ama hakem kurallar gereği biraz zorladı. Kar yağdıktan sonra çizgilerin görünmemesi futbol oynamaya engel teşkil ettiği için maç tatil oldu. Bu bizim için de sıkıntılı bir durum, Mersin cephesi için de. Bizim için kendi sahamızda iyi oynayıp kazanmak istiyorduk o bakımdan, iyi olurdu oynasaydık. Rakip için de geldiği deplasmanlardan geri dönülmesi, bir de maddi krizlerle birlikte takımın oynaması gerektiği bir maçtı. Ama hava şartları böyle olunca hep uymak zorundayız. Artık daha sonraki tarihte oynanacak olan maçı bekleyeceğiz. Bizim ikinci yarıda olan ilk lig maçını oynayamayacak olmamız şanssızlık oldu. İyi bir tarafı ise tabii ki bu sahada sakatlık da olabilir. Oyun olarak ne çıkacağını bilmiyorduk" yorumunu yaptı.

"6'DA OYNASAYDIK MAÇ BİTMİŞTİ"

Daha önceden yağışın tahmin edildiği ve maç saatinde değişiklik yapılabileceğinin sorulması üzerine Şenol Güneş, "Akşam 6'da oynasaydık şimdi bitmişti maç ama burası biraz tepe. İstanbul'un iç kısımları şu anda daha iyi. Şu andaki hava koşullarına bakılarak bir plansızlık var, bu kupa için de lig için de geçerli. Sonuçta havanın nasıl olacağını bilmiyoruz ve belki antrenman da yapamayacağız. Futbol bu, yaz kışı var, sıcak ve soğuğu var. Hepsine uyum sağlayacağız elimizden geldiğince" dedi.

Karabükspor maçına A2'den de futbolcu alarak gideceğini söyleyen Güneş, "Takımda az süre alan oyuncularla birlikte gençleri de takıma katıp orada mücadele edeceğiz" açıklamasını yaptı.





"İNŞALLAH OLUMSUZLUK OLMAZ"

Mersin İdmanyurdu Kaptanı Güven Varol'un, 'maçı oynamak istiyorduk' şeklinde yayıncı kuruluşa verdiği röportajın hatırlatılması üzerine Şenol Güneş, "Biz de oynamak istiyorduk ve bizim için daha da iyi olurdu. Koşullar itibariyle kendi sahamızda oynuyoruz. Hatta rakibimizin kadro sayısının az olduğu bir dönemdeydi. Zaten bu hava koşullarında biz de istiyorduk ama hakem istemedi. Kurallar gereği yoksa istemekle olmuyor. Baktığınızda bugün bu kadar kar yağmışsa yarın daha fazla yağacak diye düşünülmüştür ama asıl onun için değil. Çarşambaya kupa koyulmuşsa yarın ligi oynatırsanız bu sefer kupayı oynatamazsınız. Yine bu hava devam ederse daha sonra kupanın iki ayağı var o bittikten sonra ilk 16 takım arasında oynanacak maçlar var. Belki orada sıkışıklık olabilir çünkü bizim için de Çarşamba - Pazar, Çarşamba - Pazar kupa ve lig maçları var. İnşallah olumsuzluk olmaz" ifadelerini kullandı.