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Maçı izlemeyi bırakan Vitor Pereira'nın kahve keyfi

Dün oynanan Antalyaspor kupa mücadelesinde Fenerbahçe teknik direktörü Vitor Pereira maçı izlemeyi bırakıp yedek kulübesinde kahve molası verdi

Maçı izlemeyi bırakan Vitor Pereira'nın kahve keyfi

 Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor karşısına genç oyuncuların ağırlıklı olduğu bir takımla çıkan Fenerbahçe'de Teknik Direktör Pereira görevi Paf takım hocası Şenol Çorlu'ya devretti.


ALT YAPIDAN 10 OYUNCU YER ALDI

Antalya Stadı'ndaki kupa mesaisinde diğer maçlarda olduğu gibi genç oyunculardan kurulu bir takımla çıkmayı tercih eden Fenerbahçe'de 18 kişilik kadroda alt yapıdan gelen 10 oyuncu yer aldı.

ŞENOL ÇORLU'YA DEVRETTİ

Hürriyet gazetesindeki habere göre, teknik direktör Vitor Pereira da takımın yönetimini bu oyuncuları yakından tanıyan Paf takım hocası Şenol Çorlu'ya devretti. Şenol Çorlu kenardan takıma gerekli talimatları verirken Pereira da yedek kulübesinde oturup kahvesini içti. Zaman zaman önündeki dosyayı açarak oyuncular hakkında Pereira'ya bilgiler veren Şenol Çorlu ile bilgi alışverişi yapan Vitor Pereira ilk yarı boyunca yerinden hiç kalkmadı.
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