Maça Damga Vuran Muhammet Demir Volkan Demirel Arasında Sulu Restleşme!

Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2'lik eşitlikle tamamlanan maç esnasında ilginç bir olay yaşandı.

SULU RESTLEŞME

Hakem Serkan Tokat, 52. dakikada Diego'nun topa elle müdahalesi nedeniyle Gaziantepspor lehine penaltı kararı verirken, topun başına Muhammet Demir geçti. Ancak F.Bahçe kalecisi Volkan Demirel, penaltı vuruşundan önce kalenin kenarına giderek su içti. Bu duruma tepki göstermek için Muhammed de topun başından ayrıldı ve su içmeye gitti. İkili sularını içtikten sonra penaltı kullanıldı. Muhammet topu ağlara gönderip takımını 2-1 öne geçirdi.

9 MAÇ SONRA PUAN ALDI

F.Bahçe, 9 maç sonra G.Antep'e puan verdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yapılan son 9 maçı kazanmıştı. Kırmızı-siyahlılar, 2010-11 sezonunun ilk yarısında evinde 2-1 kazandığı maçın ardından ilk kez F.Bahçe'den puan aldı.