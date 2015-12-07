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Maça Damga Vuran Muhammet Demir Volkan Demirel Arasında Sulu Restleşme!
Fenerbahçe'nin Gaziantepspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın penaltı atışı esnasında Volkan Demirel ve Muhammet Demir'in restleşmesi sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı, Volkan Demirel'in her penalrı öncesi totem olarak kaleyi terkedip su içmesi rakibin beklemesine yol açıyordu, bunu gören Muhammet Demir kaleye dönen Volkan Demirel'i görünce aynı hareketi yaptı ortaya ilginç görüntüler çıktı
07 Aralık 2015 Pazartesi 10:28
Fenerbahçe'nin Gaziantepspor ile 2-2 berabere kaldığı maçın penaltı atışı esnasında Volkan Demirel ve Muhammet Demir'in restleşmesi sonrası ortaya ilginç görüntüler çıktı, Volkan Demirel'in her penalrı öncesi totem olarak kaleyi terkedip su içmesi rakibin beklemesine yol açıyordu, bunu gören Muhammet Demir kaleye dönen Volkan Demirel'i görünce aynı hareketi yaptı ortaya ilginç görüntüler çıktı
Gaziantepspor ile Fenerbahçe arasında oynanan ve 2-2'lik eşitlikle tamamlanan maç esnasında ilginç bir olay yaşandı.
SULU RESTLEŞME
Hakem Serkan Tokat, 52. dakikada Diego'nun topa elle müdahalesi nedeniyle Gaziantepspor lehine penaltı kararı verirken, topun başına Muhammet Demir geçti. Ancak F.Bahçe kalecisi Volkan Demirel, penaltı vuruşundan önce kalenin kenarına giderek su içti. Bu duruma tepki göstermek için Muhammed de topun başından ayrıldı ve su içmeye gitti. İkili sularını içtikten sonra penaltı kullanıldı. Muhammet topu ağlara gönderip takımını 2-1 öne geçirdi.
9 MAÇ SONRA PUAN ALDI
F.Bahçe, 9 maç sonra G.Antep'e puan verdi. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'de yapılan son 9 maçı kazanmıştı. Kırmızı-siyahlılar, 2010-11 sezonunun ilk yarısında evinde 2-1 kazandığı maçın ardından ilk kez F.Bahçe'den puan aldı.
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Anahtar Kelimeler:FenerbahçeGaziantepsporMuhammet DemirVolkan Demirel
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