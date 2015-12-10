Maç Sonucu Fenerbahçe 1-1 Maçın Golleri ve Özeti

Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Celtic ile berabere kalarak ikinci tura yükselmesini bildi, grubun diğer maçıda aynı sonuçla bitince temsilcimiz 2. sırada tamamladığı için seri başı olma şansını yitirdi



Sarı-lacivertliler Diego Ribas'ın direkt olarak kırmızı kart görmesiyle son 22 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Celtic'le Kadıköy'de 1-1 kalarak adını ikinci tura yazdırdı. Sarı-lacivertliler Diego Ribas'ın direkt olarak kırmızı kart görmesiyle son 22 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Celtic'le Kadıköy'de 1-1 kalarak adını ikinci tura yazdırdı.

Nani ve Kjaer'in kart cezalısı, Van Persie ve Volkan Şen'in de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta sarı-lacivertliler 39. dakikada Lazar Markovic'in golüyle öne geçti.

DİEGO ATILDI

Diego Ribas'ın 68'de rakibine attığı kasti tekme ile sarı lacivertliler çok kritik bir dakikada 10 kişi kaldı. Bu dakikaya kadar varlık gösteremeyen İskoç ekibi, formalite icabı çıktığı maçta 75'te Kris Commons'un golüyle beraberliği yakaladı. Kadıköy'de son 15 dakika çok stresli geçti ancak korkulan olmadı ve hakemin son düdüğüyle Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu.

Son haftaya Molde'nin ardından ikinci sırada giren sarı-lacivertliler, tur için yeterli olan 1 puanı aldı ve Avrupa'da yoluna devam etti.

SERİ BAŞI OLAMAYACAK

Grubun diğer maçında Ajax'ın sahasında Molde ile 1-1 berabere kalmasıyla 9 puanla 2. sıradaki yerini koruyan sarı-lacivertliler 2. tur kura çekiminde seri başı olma şansını ise kaybetti.

FENERBAHÇE - CELTIC

STAT: Ülker Stadı

HAKEM: Serge Gumienny

SAAT: 20:00

FENERBAHÇE: Fabiano, Gökhan, Alves, Ba, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Diego, Alper, Markovic, Fernandao

TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

CELTIC: Gordon, Lustig, Boyata, Simunovic, Tierney, Bitton, Johansen, McGregor, Allan, Armstrong, Nadir Çiftçi

TEKNİK DİREKTÖR: Ronny Deila