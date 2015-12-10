Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Maç Sonucu Fenerbahçe 1-1 Maçın Golleri ve Özeti

Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Celtic ile berabere kalarak ikinci tura yükselmesini bildi, grubun diğer maçıda aynı sonuçla bitince temsilcimiz 2. sırada tamamladığı için seri başı olma şansını yitirdi

Maç Sonucu Fenerbahçe 1-1 Maçın Golleri ve Özeti
İlgili Galeriye Git
Temsilcimiz Fenerbahçe evinde Celtic ile berabere kalarak ikinci tura yükselmesini bildi, grubun diğer maçıda aynı sonuçla bitince temsilcimiz 2. sırada tamamladığı için seri başı olma şansını yitirdi

Sarı-lacivertliler Diego Ribas'ın direkt olarak kırmızı kart görmesiyle son 22 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta Celtic'le Kadıköy'de 1-1 kalarak adını ikinci tura yazdırdı.

Nani ve Kjaer'in kart cezalısı, Van Persie ve Volkan Şen'in de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı maçta sarı-lacivertliler 39. dakikada Lazar Markovic'in golüyle öne geçti.

DİEGO ATILDI

Diego Ribas'ın 68'de rakibine attığı kasti tekme ile sarı lacivertliler çok kritik bir dakikada 10 kişi kaldı. Bu dakikaya kadar varlık gösteremeyen İskoç ekibi, formalite icabı çıktığı maçta 75'te Kris Commons'un golüyle beraberliği yakaladı. Kadıköy'de son 15 dakika çok stresli geçti ancak korkulan olmadı ve hakemin son düdüğüyle Fenerbahçe tur atlayan taraf oldu.

Son haftaya Molde'nin ardından ikinci sırada giren sarı-lacivertliler, tur için yeterli olan 1 puanı aldı ve Avrupa'da yoluna devam etti.

SERİ BAŞI OLAMAYACAK

Grubun diğer maçında Ajax'ın sahasında Molde ile 1-1 berabere kalmasıyla 9 puanla 2. sıradaki yerini koruyan sarı-lacivertliler 2. tur kura çekiminde seri başı olma şansını ise kaybetti.

FENERBAHÇE - CELTIC

STAT: Ülker Stadı
HAKEM: Serge Gumienny
SAAT: 20:00

FENERBAHÇE: Fabiano, Gökhan, Alves, Ba, Hasan Ali, Mehmet Topal, Josef, Diego, Alper, Markovic, Fernandao
TEKNİK DİREKTÖR: Vitor Pereira

CELTIC: Gordon, Lustig, Boyata, Simunovic, Tierney, Bitton, Johansen, McGregor, Allan, Armstrong, Nadir Çiftçi 
TEKNİK DİREKTÖR: Ronny Deila


RADYODAN CANLI DİNLE



Fenerbahçe taraftarından Celtic'e pankartlı gönderme!
Fenerbahçe taraftarından Celtic'e pankartlı gönderme!
Fenerbahçe'nin Celtic karşısındaki ilk 11 belli oldu
Fenerbahçe'nin Celtic karşısındaki ilk 11 belli oldu
Fenerbahçe - Celtic Maçına Doğru
Fenerbahçe - Celtic Maçına Doğru
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeCeltic
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.