Maç Sonu Mustafa Denizli Çok Sert Konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Mustafa Denizli, Beşiktaş'a mağlup oldukları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Yarışta geride kalmalarına rağmen iddialı konuşan Denizli, "Buraya geldiğimiz zaman burası sorunsuz gül bahçesi değildi. Dediğimiz her şeyi yapacağız. Bunu bilerek göreve başladım. Bugün Beşiktaş maçından sonra söylediğim bu sözü zamanı gelince tekrar edeceğiz. Ne Galatasraay pes eder ne de ben pes ederim. Avantaj olabilecek bir maçı kaçırdık. İçeriden çözemediğimiz sorunları gerekirse dışarıdan çözeceğiz. Bunlar kayıp maçlardır olabilir, hayatımda tüm derbileri kazanarak şampiyon olmadım. Bu tablo değiştir, değişecektir. Pas hatasını bile aşan hatalar yaptık" diye konuştu.

HAKEME SERT TEPKİ!

Maçın hakemi Mete Kalkavan'ı da eleştiren deneyimli teknik adam, "Oyunu yöneten arkadaşımıza da bir şey söyleyeceğim, herkes atlar ama ben atlamam. Bir oyun nasıl kıymık kıymık kesilir, biz görürüz, herkes atlar ama biz görürüz. Çok mükemmel hakemler değiller ama güven duyduğumu söyledim, inşallah bu devam eder. 90 dakikada nelerin çalınıp çalınmadığını biz biliriz. Hakem ofsayttan gol mü attı? Hayır ama neticeye tesir etmeyen gibi görünen, oyuncuyu kızdıran kararlar oldu. Beşiktaş bu ülkenin en güçlü takımlarından bir tanesi. Buradan sürpriz çıkmaz, her sonuç normal" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş ile yaşadığı şampiyonluğu hatırlatan Denizli, "Bu günleri öyle veya böyle geçeceğiz. Hiç önde yarış götürmedim ben, hep arkadaydım. Son şampiyon olduğum zaman takımım ilk yarıyı 6. sırada bitirdim. Hiç kimse bizsiz yürüyemez. Hep arkalarına dönüp bakacaklar biz varız, biz sadece önümüze bakacağız. Bunu önümüzdeki günlerde yine konuşacağız" açıklamasını yaptı.