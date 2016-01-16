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Maç esnasında Rıza Çalımbay'dan şok hareket

Kasımpaşa teknik direktörü başarılı hoca Rıza Çalımbay maç esnasında verdiği kararlar nedeniyle hakeme tepki gösterdi

Maç esnasında Rıza Çalımbay'dan şok hareket

 Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Çalımbay, hakem hatalarından artık sıkılmaya başladıklarını belirterek, "Aleyhimize yapmadıkları hata kalmadı" dedi. 

"En büyük rakibimiz hakemler"

"Maçtan önce de 'en büyük sıkıntımız ve korkumuz hakem' dedik" diyen tecrübeli teknik adam, "Hakem arkadaşlarımızdan bundan sonraki maçlarda da çok korkuyoruz. En büyük rakibimiz hakemler. Eğer Kasımpaşa'yı ligde istemiyorlarsa ona göre davranalım, oynayalım. Bütün iyi niyetimize rağmen bunlara devam ediyorlar" diye konuştu.

"İlk yarı bitmeden soyunma odasına gitmemin nedeni..."

Çalımbay, ilk yarı bitmeden soyunma odasına gittiğini anımsatarak, "Bunun nedeni, hakem arkadaşlarımızı protesto etmekti. Aleyhimize yapmadıkları hata kalmadı. Penaltımız verilmedi, bize karşı penaltılar verildi. Bariz gollerimizi vermediler, bize karşı yapılması gereken ne kadar hata varsa yaptılar ve hala da devam ediyorlar" değerlendirmesinde bulundu.

Hakemlere yönelik tepkisini sürdüren lacivert-beyazlı çalıştırıcı, şunları söyledi:

"Kendi arkadaşları delikanlıca 'ben hata yaptım' dedi, hakemliği bıraktı. O arkadaşlarına tepki gösterdiler. Niye tepki gösteriyorsunuz ki? Adam dürüstçe 'ben hata yaptım' dedi. Belki dünyada ilk defa bu bile gerçekleşti. Galatasaray maçındaki giren golü nasıl göremiyorsunuz veya Trabzonspor maçındaki penaltıyı nasıl veremiyorsunuz? Beşiktaş maçındakileri nasıl veremiyorsunuz? Bir sürü var, hangi birini sayacağız. Hem rakip hem de hakemlerle uğraşma şansımız da yok."

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