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Maç bitti kulübe bir anda karıştı!

Kаsımpаşа'nın Eskişеhirspоr'u 2-1 mаğlup еttiği kаrşılаşmаnın ardından futbolcularla tаrаftаrlаr аrаsındа tаrtışmа çıktı

Maç bitti kulübe bir anda karıştı!

 Süper Lig Hasan Doğan Sezonu'nun 22. haftasında Kasımpaşa, Eskişehirspor'u konuk etti. Ev sahibi takım Eskişehirspor'u 2 - 1 mağlup etti. Maçın ardından futbolcularla taraftarlar arasında gerginlik yaşandı.

Karşılaşmanın son anlarında Kasımpaşalı futbolcu Bangaly Koita ile Eskişehirspor yedek kulübesi arasında başlayan gerginlik tribünlere de yansıdı.



FUTBOLCULAR TRİBÜNE ÇIKTI

Maçın 90+4. dakikasında taç atışı kullanma giden Koita ile konuk takım yedek kulübesine bulunanlar arasında tartışma yaşandı. Saha içindeki bazı futbolcular da bu tartışmaya katılırken, gerginliğin yatışmasından sonra hakem Serkan Tokat, Eskişehirsporlu futbolcu Fethi Emre Güngör ile Kasımpaşalı Bangaly Koita'ya sarı kart gösterdi.

Müsabakada bitiş düdüğünün ardından da protokol tribünün altındaki bölümde gerginlik başladı.

Maç kadrosunda yer almayan Eskişehirsporlu futbolcular ile müsabakayı burada takip edenler arasında yaşanan olaylara sahadan gelen bazı futbolcular da dahil oldu.

Güvenlik görevlileriyle iki takımın yetkililerinin müdahalesiyle gerginlik sona erdi.
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EskişehirsporKasımpaşa
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