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Lynsey Hipgrave yaptığına bin pişman oldu!

Mеssi'nin Cеltа Vigо mаçındа pеnаltıyı аtmаyıp Suаrеz'е аsist yаpmаsını еlеştirеn kadın spоr muhаbiri Lynsey Hipgrave, Twitter'da cinsiyеtçi sаldırılаrа mаruz kаldı

Lynsey Hipgrave yaptığına bin pişman oldu!

 Barcelona forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin pazar günü oynanan Celta Vigo maçında attığı penaltının yankıları sürüyor. Avrupa'nın ünlü spor kanalı olan BT Sport'ta muhabirlik yapan Lynsey Hipgrave, Twitter'da cinsiyetçi saldırılara maruz kaldı.

PENALTI ATARKEN ASİST YAPTI

Barcelona'nın Celta Vigo ile oynadığı maçta kazandığı penaltı vuruşunu Messi pas olarak Suarez'e yollamış ve Uruguaylı oyuncu da topu ağlarla buluşturarak ilginç bir organizasyona imza atılmıştı.

"BENCE BU OLAY SAYGISIZLIK"

Barcelona'nın penaltı organizasyonunu değerlendiren muhabir Hipgrave, "Bence bu olay saygısızlık. Eğer daha iyi bir takım arkadaşı olmak istiyorsa penaltıyı Suarez'e attırmalıydı" ifadelerini kullandı.

CİNSİYETÇİ YORUMLARA MARUZ KALDI

Konu hakkında Twitter'daki hesabından görüşlerini paylaşan muhabir Lynsey Hipgrave, sosyal medya trolleri tarafından başlatılan linç kampanyasıyla karşı karşıya kaldı. Güzel muhabir, bu yorumundan sonra Twitter'da büyük tepkilerle karşılaştı. Twitter troll'leri, kadın muhabire mutfakta kalması ve çenesini kapatması şeklinde cinsiyetçi yorumlarla saldırdı.

"İHTİYACIMIZ OLAN SANDVİÇLER"

Bir Twitter kullanıcısı da "İhtiyacımız olan sandviçler, o saçma düşüncelerin değil" ifadelerini kullanarak muhabirin yorumuna tepki gösterdi.
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Lynsey Hipgrave
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