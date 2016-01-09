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Lukas Podolski yalan haberlere isyan etti

Lukas Podolski hakkında günlerdir yazılan yalan haberlere isyan etti, başarılı futbolcu özellikle bazı Türk gazeteleri sakatlığı hakkında yalan haber yazdığını iddia etti

Lukas Podolski yalan haberlere isyan etti

 Galatarasaylı futbolcu Lukas Podolski sakatlığıyla ilgili çıkan haberlerin çarpıtıldığını ileri sürdü. Ünlü oyuncu Twitter'da "Bazı Türk gazeteleri yalan haber veriyor" diye yazdı. Kayserispor maçının 52'inci dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Podolski tedavisi için Almanya'da bulunuyor.

Ancak Türkiye'de bazı medya organlarında "Dubai'de tedavi gördüğü" yönünde haberler çıktığını belirten ünlü oyuncu, Sport Bild gazetesine verdiği demeçte, hakkındaki asılsız haberlerin kendisini öfkelendirdiğini söyledi.

Podolski, "Rahatsızlığımla ilgili saçma haberler yazılıyor. İlgisi olmayan teşhislerden söz ediliyor" dedi.

Bazı gazete yorumlarında da tedavi için Türkiye'yi tercih etmemesinin eleştirildiğini kaydeden 30 yaşındaki futbolcu, Almanya'daki doktor ve fizyoterapistleriyle uzun yıllardır birlikte çalıştığını ve aralarında bir güvenin oluştuğunu söyledi.

Podolski'nin ayak bileğindeki sakatlığı nedeniyle tedavisi sürüyor.
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Lukas Podolski
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