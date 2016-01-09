Lukas Podolski yalan haberlere isyan etti

Galatarasaylı futbolcu Lukas Podolski sakatlığıyla ilgili çıkan haberlerin çarpıtıldığını ileri sürdü. Ünlü oyuncu Twitter'da "Bazı Türk gazeteleri yalan haber veriyor" diye yazdı. Kayserispor maçının 52'inci dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Podolski tedavisi için Almanya'da bulunuyor.
Galatarasaylı futbolcu Lukas Podolski sakatlığıyla ilgili çıkan haberlerin çarpıtıldığını ileri sürdü. Ünlü oyuncu Twitter'da "Bazı Türk gazeteleri yalan haber veriyor" diye yazdı. Kayserispor maçının 52'inci dakikasında sakatlanarak oyun dışı kalan Podolski tedavisi için Almanya'da bulunuyor.