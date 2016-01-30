Lukas Podolski Teklifi düşünmeden reddetti

ski Beşiktaşlı Demba Ba'nın formasını giydiği Çin kulübü Shanghai Shenhua, Lukas Podolski'ye 3 yıl için 27 milyon Euro, Galatasaray'a da bonservis bedeli olarak 5 milyon Euro teklif etti. Ancak Alman golcü, "Burada mutluyum ve Hedefim EURO 2016. Hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum" cevabını verdi.





PODOLSKI: GALATASARAY'DA MUTLUYUM

Fanatik gazetesinin haberine göre; tedavi süreci nedeniyle Almanya'da bulunan tecrübeli futbolcu, 27 milyon Euro'luk (86.7 milyon Lira) teklifi reddederek, "Burada mutluyum ve şu an sadece Galatasaray'ı düşünüyorum. Bir an önce formama kavuşmak için sabırsızlanıyorum. Tedavim sonrasındasıkı bir çalışma dönemi geçirdim. Hedefim EURO 2016'da ülkemin formasını giyebilmek. Bunun için de hiçbir yere gitmeyi düşünmüyorum" dedi.

2 HAFTA DAHA UZAK KALACAK

Öte yandan Podolski, çalışmalarına aynı disiplinle devam etse de, formasına kavuşmasının 2 hafta sürebileceği tahmin ediliyor. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Alman golcünün yokluğu, Mustafa Denizli'nin planlarını da alt üst etmiş durumda.