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Lukas Podolski kariyerine devam edeceği takımı açıkladı

Galatasaray'ın başarılı Alman panzeri Galatasaraylı Podolski kariyeri ile ilgili yaptığı açıklamada "Geçtiğimiz aylarda vefat eden asbaşkan Krzysztofa Maja'ya, Gornik'te oynayacağıma dair söz vermiştim. Bu benim hayalim." dedi.

Lukas Podolski kariyerine devam edeceği takımı açıkladı

 Sakatlığı nedeniyle ülkesinde bulunan Galatasaray'ın Alman yıldızı Lukas Podolski, taraftarı olduğu Polonya ekibi Gornik Zabrze'nin internet sitesine bir röportaj verdi.

"BİR AN ÖNCE DÖNMEYE ÇALIŞIYORUM"

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, yıldız oyuncu, "Galatasaray'da olmaktan şikayetçi değilim. Kendimi iyi hissediyorum. Kulüpte geçirdiğim yarım sezon iyi geçti. Ancak sakatlanmam büyük şanssızlık oldu. Şimdi Köln'de rehabilitasyon sürecimi geçiriyor ve bir an önce sahalara dönmeye çalışıyorum. Sonrasında İstanbul'a döneceğim ve neler olacağını göreceğiz" dedi.

"GORNIK'TE OYNAYACAĞIMA DAİR SÖZ VERMİŞTİM"

Galatasaray'dan sonra sıradaki durağını da açıklayan Podolski şunları söyledi: "Galatasaray ile 2.5 yıllık sözleşmem var ve bu süre içinde İstanbul'da futbol hayatımı sürdüreceğim. Geçtiğimiz aylarda vefat eden asbaşkan Krzysztofa Maja'ya, Gornik'te oynayacağıma dair söz vermiştim. Bu benim hayalim, Zabrze'de görüşmek üzere."
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Lukas Podolski
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