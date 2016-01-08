Lukas Podolski'den Galatasaray camiasına mesaj var

Galatasaray'da tedavisi için bir haftalığına Almanya'ya giden Lukas Podolski, twitter hesabından açıklama yaptı.



"ÜZGÜNÜM"

Sarı-kırmızılı futbolcu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tedavim için Almanya'dayım ve takımımdan uzak kaldığım için üzgünüm ancak en kısa zamanda geri dönerek çalışmalarıma tekrar başlayacağım" ifadesini kullandı.

8 GOL ATMIŞTI

Lukas Podolski, sezonun ilk yarısındaki tüm karşılaşmalarda forma giymiş ve 8 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

SEMİH'İN MR'I ÇEKİLDİ

Galatasaray'da Podolski'nin yanı sıra sol kasığında ağrı hissden Semih Kaya'nın da MR'ı çekildi. Semih'in durumu MR sonuçlarının ardından netlik kazanacak.

SABRİ DÜZ KOŞULARA BAŞLADI

Tedavisi tamamlanan Sabri Sarıoğlu ise son antrenmanda düz koşulara başladı. Sabri, önümüzdeki günlerde takımla beraber çalışmalara katılacak.