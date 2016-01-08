Lukas Podolski'den Galatasaray camiasına mesaj var

Galatasaray'da tedavisi için bir haftalığına Almanya'ya giden Lukas Podolski, twitter hesabından açıklama yaptı.
Galatasaray'da tedavisi için bir haftalığına Almanya'ya giden Lukas Podolski, twitter hesabından açıklama yaptı.
Lukas Podolski şok sakatlığının ardından tedavi için Almanya'nın yolunu tutmuştu, sosyal medya üzerinden Galatasaray camiasına mesaj yollayan Podolski; "Tedavim için Almanya'dayım ve takımımdan uzak kaldığım için üzgünüm, ancak en kısa zamanda geri dönerek çalışmalarıma tekrar başlayacağım" dedi.
08 Ocak 2016 Cuma 13:23
Galatasaray'da tedavisi için bir haftalığına Almanya'ya giden Lukas Podolski, twitter hesabından açıklama yaptı.