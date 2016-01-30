Lukas Podolski'den Flaş Kevin Grosskreutz Açıklaması

Sakat­lı­ğı ne­de­niy­le li­gin ikin­ci ya­rı­sın­da he­nüz for­ma gi­ye­me­yen Lu­kas Po­dols­ki ile yol ay­rı­mı­na gelindiği ve Çin'in Shanghai Shenhua kulübünün oyuncuya yıllık 9 milyon euro ücret önerdiği iddia edildi.

'KEVİN'İN YAPTIĞINI YAPMAM'

Yıldız futbolcu bu iddialarla ilgili yakın çevresine dert yandığı öğrenildi. Podolski'nin“Kevin'ın(Grosskreutz) yaptığı yanlışı yapmam. Disiplinsizliği yüzünden milli takımdan oldu. Galatasaray’da kalsaydı belki de EURO 2016'da Almanya Milli Takımı’na gidecekti. Şimdi kadro dışı kaldı” dediği öne sürüldü.

KALMAM UEFA’YA BAĞLI

Alman futbolcunun yakın çevresine “Sezon sonu bir teklif gelirse gitmeyi düşünebilirim. İyi bir şampiyona çıkarıp, Avrupa liglerinde mücadele eden bir takıma transfer olabilirim. Ama UEFA ile sorun çözülür ve Galatasaray Avrupa'ya katılırsa gitmem için bir neden yok” dediği öğrenildi.

İSTANBUL’A DÖNÜYOR

Bileğindeki sakatlığın tedavisi için Almanya'da bulunan Lukas Podolski’nin birkaç gün içinde İstanbul'a geleceği öğrenildi.