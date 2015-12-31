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Luiz Rhodolfo'dan Pedro Geromel Bombası

lider Beşiktaş'ın başarılı stoperi Luiz Rhodolfo transfer konusunda yönetime eski takım arkadaşı Pedro Geromel'in ismini önerdi

Luiz Rhodolfo'dan Pedro Geromel Bombası

 Ara transferde takıma yeni bir stoper kazandırmak için araştırmalarını sürdürüyor.

Bu doğrultuda çalışmalarını yürüten Beşiktaşlı idarecilere; takımın Brezilyalı savunmacısı Rhodolfo’dan bir öneri geldiği öğrenildi. Sezon başında Kartal’a Gremio’dan transfer olan ve kısa sürede Beşiktaş’a uyum sağlamasıyla dikkat çeken 29 yaşındaki futbolcunun, eski takım arkadaşı Pedro Geromel için olumlu referans verdiği bildirildi. Rhodolfo’nun, kariyerinde daha önce Köln’de forma giyen 30 yaşındaki futbolcuyu övmesi sonrasında bu isim için araştırma başlatıldı.

Douglas’ın ismi masada

Yönetim, Rhodolfo’nun önerdiği isme ek olarak Ukrayna temsilcisi Dnipro’dan Douglas Silva için pazarlıklara devam ediyor. Aynı takımdan Boyko’yu da transfer etmek isteyen Siyah-Beyazlılar; ilk olarak Boyko ve Douglas’ı birlikte renklerine bağlamayı planlıyor

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Pedro Geromel
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