Luiz Adriano Galatasaray flörtü gün yüzüne çıktı

Burak Yılmaz'ın İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'a transferinin gündemde olması Galatasaray'ın yeni forveti kim olacak sorusunu da akıllara getirdi. Sarı kırmızılı kulüple ilgili bir çok ismin adı anılırken son açıklama Milan CEO'su Adriano Galliani'den geldi.
Burak Yılmaz'ın İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'a transferinin gündemde olması Galatasaray'ın yeni forveti kim olacak sorusunu da akıllara getirdi. Sarı kırmızılı kulüple ilgili bir çok ismin adı anılırken son açıklama Milan CEO'su Adriano Galliani'den geldi.