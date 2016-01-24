Luiz Adriano Galatasaray flörtü gün yüzüne çıktı

Burak Yılmaz'ın İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'a transferinin gündemde olması Galatasaray'ın yeni forveti kim olacak sorusunu da akıllara getirdi. Sarı kırmızılı kulüple ilgili bir çok ismin adı anılırken son açıklama Milan CEO'su Adriano Galliani'den geldi.



Transferle ilgili soruları yanıtlayan Galliani, Luiz Adriano 'nun Çin Kulübü Jiangsu Suning'ten geri gelmesi nedeniyle El Shaarawy'nin Milan'la yol ayrımında olduğunu ancak Luiz Adriano'ya bir çok kulüpten transfer teklifi olduğunu ifade etti.

"TAKIMDA KALACAK"

Adriano'yu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın olduğunu da söyleyen Galliani, Brezilyalı oyuncunun satılık olmadığını ve oyuncuyu takımda tutacaklarını söyledi.

Aslan, Ankara'da dondu kaldı

Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Luiz Adriano bu sezon Milan formasıyla Serie A'da çıktığı 18 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.