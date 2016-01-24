Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Luiz Adriano Galatasaray flörtü gün yüzüne çıktı

Galatasaray'da transfer harekatı tüm hızı ile devam ederken dün akşam şok mağlubiyet sonrasında Mustafa Denizli'nin açıklamaları kafaları karıştırmıştı, Milan CEO'su Adriano Galliani sarı kırmızılı ekip için "Galatasaray Luiz Adriano için teklif yaptı ancak Adriano takımda kalacak." dedi.

Luiz Adriano Galatasaray flörtü gün yüzüne çıktı

 Burak Yılmaz'ın İngiltere Premier Lig takımlarından West Ham United'a transferinin gündemde olması Galatasaray'ın yeni forveti kim olacak sorusunu da akıllara getirdi. Sarı kırmızılı kulüple ilgili bir çok ismin adı anılırken son açıklama Milan CEO'su Adriano Galliani'den geldi.

Transferle ilgili soruları yanıtlayan Galliani, Luiz Adriano'nun Çin Kulübü Jiangsu Suning'ten geri gelmesi nedeniyle El Shaarawy'nin Milan'la yol ayrımında olduğunu ancak Luiz Adriano'ya bir çok kulüpten transfer teklifi olduğunu ifade etti.

"TAKIMDA KALACAK"

Adriano'yu kadrosuna katmak isteyen takımlar arasında Galatasaray'ın olduğunu da söyleyen Galliani, Brezilyalı oyuncunun satılık olmadığını ve oyuncuyu takımda tutacaklarını söyledi.
Aslan, Ankara'da dondu kaldı

Sezon başında Shakhtar Donetsk'ten 8 milyon euro karşılığında transfer edilen Luiz Adriano bu sezon Milan formasıyla Serie A'da çıktığı 18 maçta 3 gol atıp 2 de asist yaptı.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayLuiz Adriano
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.