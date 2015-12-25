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Luis Nani'nin hakem isyanı devam ediyor

Bir çok ligde oynadığını ve hakemlerin yıldız futbolcular ile problemli olduklarını açıklayan Luis Nani hakemlerin kendilerini daha güçlü olduğunun mesajını vermeye çalıştıklarını söyleyerek tepki gösterdi

Luis Nani'nin hakem isyanı devam ediyor
 Bir çok ligde oynadığını ve  hakemlerin yıldız futbolcular ile problemli olduklarını açıklayan Luis Nani hakemlerin kendilerini daha güçlü olduğunun mesajını vermeye çalıştıklarını söyleyerek tepki gösterdi
Gençlerbirliği maçından sonra oyundaki sertlikten yana şikayetçi olduğunu dile getiren Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Luis Nani, Ntvspor'da yayınlanan Adil Oyun adlı programda sözlerine açıklık getirdi.

"SAHADA HAKEM GÖREMEDİM"

Maçın ardından, "Sahada bir hakem göremedim. Her zaman bunu yaşıyoruz. Biz mücadele etmek istiyoruz. Bu akşam ayağımı kıracak fauller yapıldı ama düdükler çalınmadı. Ben futbol oynamak için bu ülkedeyim. Kavga etmek için burada değilim." diyen Nani, programda da şunları dile getirdi:

"HAKEMLER YILDIZ OYUNCULARA 'SENDEN DAHA GÜÇLÜYÜM' MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYOR"

"Kariyerimde farklı liglerde oynadım. Tekme yemekle sorunum olmadı ama Türk oyuncular bir faulden hakemle konuşuyor ve hakem toleranslı davranıyor. Ben konuşunca sarı kart gösteriyor. Bu yüzden cezalı duruma düştüm. Hakemler yıldız oyunculara, 'Ben ondan daha güçlüyüm' mesajı vermeye çalışıyor."
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FenerbahçeLuis NaniHakem
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