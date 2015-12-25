Luis Nani'nin hakem isyanı devam ediyor

Gençlerbirliği maçından sonra oyundaki sertlikten yana şikayetçi olduğunu dile getiren Fenerbahçe 'nin Portekizli yıldızı Luis Nani, Ntvspor'da yayınlanan Adil Oyun adlı programda sözlerine açıklık getirdi.

"SAHADA HAKEM GÖREMEDİM"

Maçın ardından, "Sahada bir hakem göremedim. Her zaman bunu yaşıyoruz. Biz mücadele etmek istiyoruz. Bu akşam ayağımı kıracak fauller yapıldı ama düdükler çalınmadı. Ben futbol oynamak için bu ülkedeyim. Kavga etmek için burada değilim." diyen Nani, programda da şunları dile getirdi:

"HAKEMLER YILDIZ OYUNCULARA 'SENDEN DAHA GÜÇLÜYÜM' MESAJI VERMEYE ÇALIŞIYOR"

"Kariyerimde farklı liglerde oynadım. Tekme yemekle sorunum olmadı ama Türk oyuncular bir faulden hakemle konuşuyor ve hakem toleranslı davranıyor. Ben konuşunca sarı kart gösteriyor. Bu yüzden cezalı duruma düştüm. Hakemler yıldız oyunculara, 'Ben ondan daha güçlüyüm' mesajı vermeye çalışıyor."