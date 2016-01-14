Luis Nani Manchester United'ı pişman etti

Geçtiğimiz yıl Sporting Lizbon'a kiralanan ve orada iyi bir sezon geçirmesine rağmen Portekizli oyuncuyu Fenerbahçe'ye satan Kırmızı Şeytanlar'ın bu kararından ötürü pişmanlık duyduğu öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nden elenen ve ligde liderArsenal'in 9 puan gerisinde kalan İngiliz ekibinde, özellikle kulüp idarecilerinin Portekizli yıldızın satılmasının yanlış bir karar olduğunu belirttiği ve bu yüzden teknik direktör Van Gaal'in hata yaptığını düşündükleri belirtildi.

YERİ DOLMADI



Manchester United'lı yöneticilerin özellikle Nani'nin bölgesine transfer edilen oyuncuların gösterdikleri performansla sınıfı geçemediğini, tecrübeli oyuncunun Manchester United geleneklerini bilen ve mücadele gücü yüksek bir futbolcu olduğu için takımda kalmasının daha yararlı olacağını ifade ettiler. Taraftarlar da bu konuda benzer fikirler paylaşırken, bazı eski futbolcuların da Nani'nin gönderilmesinin yanlış olduğunu düşündüğü bildirildi.

Kaynak : Habertürk