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Luis Nani gidecek mi kalacak mı? Açıkladı!

Fenerbahçe forması giyen yıldız oyuncu Luis Nani Çin kulübünün yaptığı teklif sonrasında ortaya atılan iddialara cevap vedi

Luis Nani gidecek mi kalacak mı? Açıkladı!

 Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın, Divan Kurulu'nda yaptığı, "Çin'den bonservisi için 20 milyon Euro, Nani'ye de senelik 10 milyon Euro önerdiler ama biz satmak istemedik, çocukcağız da gitmek istemedi" ifadeleri sonrası gözler Portekizli futbolcuya çevrilmişti.



Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u 1-0 yendikleri müsabaka sonrası konuşan Sarı-Lacivertli oyuncu şu ifadeleri kullandı:



''Kazanacağımıza maç boyu inandık ve kazandık. Galibiyeti taraftarlarımıza armağan etmek istiyorum. Sabırla bizi desteklemeliler. Buraya hedeflerle geldim. Burada şampiyon olmak istiyorum. Burayı seviyorum, taraftarlarımızı seviyorum. Benim seçimim belli! Takımdan ayrılmak istemiyorum. Sözleşmem bitene kadar burada kalmak istiyorum. Her sene şampiyon olmak, kupalar kazanmak istiyorum.''

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeLuis Nani
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axax 2 yıl önce

nani zaten giderse fenerbahçe ezilir

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