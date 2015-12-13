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Luis Nani'den Fenerbahçe'ye Hayat Öpücüğü

Fenerbahçe İstanbul Başakşehir önünde zorlansada Luis Nani'nin 84. dakikada attığı mükemmel golle ile 3 puana uzanan taraf oldu

Luis Nani'den Fenerbahçe'ye Hayat Öpücüğü
 Fenerbahçe İstanbul Başakşehir önünde zorlansada Luis Nani'nin 84. dakikada attığı mükemmel golle ile 3 puana uzanan taraf oldu
Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Fenerbahçe ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan ve hakem Cüneyt Çakır'ın düdük çaldığı karşılaşma 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golünü 84. dakikada Luis Nani kaydetti.

BADJI KIRMIZI KART GÖRDÜ

Başakşehir'de Stephane Badji 69. dakikada kırmızı kart gördü.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe puanını 34'e çıkardı ve derbi öncesi maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Başakşehir ise 26 puanda kaldı.

Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Başakşehir ise Eskişehirspor'u konuk edecek.
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FenerbahçeLuis Naniİstanbul Başakşehir
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