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Luis Nani'den 90 Dakika Dayak İsyanı

Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Luis Nani son oynadıkları lig maçında 90 dakika boyunca kendisine sürekli faul yapıldığın söyleyerek adera isyan etti

Luis Nani'den 90 Dakika Dayak İsyanı
 Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Luis Nani son oynadıkları lig maçında 90 dakika boyunca kendisine sürekli faul yapıldığın söyleyerek adera isyan etti
Aziz Yıldırım, Gaziantepspor maçından sonra yaptığı açıklamada, “Nani’ye sürekli vurdular, hakemler bir şey vermedi” demişti. Portekizli futbolcu da bu duruma isyan etti. Yıldız oyuncu, Diego ve Markovic gibi Türk futbolundaki sertlikten yakındı. Nani, hakemlerin yapılan faulleri vermeyerek, istedikleri oyunu sahaya yansıtmalarına engel olduğunu söyledi. 

29 yaşındaki futbolcu, “Gaziantepspor maçında adeta 90 dakika boyunca dayak yedim. Hakemler oralı bile olmadı. Onlar da sertliğe izin veriyor. Bir de buna zeminin elverişsizliği eklenince, kelimenin tam anlamıyla yerden kalkamadım. Türkiye’de hakemler yapılan faulleri görmezden geliyor. Bu da yıldız oyuncuların maç boyunca sertliğe maruz kalmasına neden oluyor. Umarım hakemlerin bu tutumu, Gaziantepspor karşılaşmasıyla son bulmuştur ve önümüzdeki maçlarda yapılan sert hareketler es geçilmez” ifadelerini kullandı. 
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