Luis Nani bombası gitti gidiyor!

Fenerbahçe'nin Portekizli yıldızı Luis Nani için Çin'in Shangai Senhua takımından, Ocak ayında, teklif getiren FIFA menajeri Marco Kırdemir, başarılı oyuncu için Mayıs'ta yeni bir görüşme yapılacağını söyledi.





"AZİZ YILDIRIM İZİN VERSEYDİ GİDECEKTİ"

Nani'nin, kulüp başkanı Aziz Yıldırım izin verseydi, Ocak'ta Shangai takımına transfer olacağını belirten Kırdemir, "Sayın başkan şampiyonluk hedefini düşünerek Nani'nin gitmesine izin vermedi. Ancak sezon sonunda bu transfer gerçekleşebilir" dedi.

MAYIS'TA NANI İÇİN TEKRAR GELİYORLAR

Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Marco Kırdemir, "Çin kulüpleri Avrupa'nın birçok kulübünden, birçok önemli futbolcu transfer ettiler. Çin kulüplerinin Nani aşkı bitmiyor. Mayıs'ta yine gelecekler. Fenerbahçe şampiyonluğa oynadığı için Nani ara transferde gitmedi. Luis Nani profesyonelce düşünerek, 'sezon sonunda takımımı şampiyon yapıp gitmek istiyorum' dedi. Nani ara transferde gitmeyerek takımına ne kadar bağlı olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

SNEIJDER, GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTEMEDİ

Galatasaraylı Lukas Podolski ve Wesley Sneijder'in de Çin'den teklif aldığını belirten Kırdemir, "Çin takımları Sneijder ve Podolski ile yakından ilgilendiler. Sneijder Çin'e gitmek istemediğini belirtti. Türkiye'de mutşlu olduğunu söyleyerek o yüzden gitmek istemediğini söyledi" dedi.