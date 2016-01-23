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Luis Enrique'den Nordin Amrabat hakkında flaş açıklama

Barcelona teknik direktörü Luis Enrique Malaga'dan İngiliz ekibi Watford kulübüne transfer olan Nordin Amrabat hakkında övgü dolu sözlerle bahsetti

Luis Enrique'den Nordin Amrabat hakkında flaş açıklama

 Galatasaray'ın Malaga'ya 3.5 milyon euro bonservisle gönderdiği, İspanyol ekibinin ise hemen bir kaç ay sonra İngiliz ekibi Watford'a 8 milyon euro bonservis karşılığında sattığı Nordin Amrabat'a Barcelona hocasından övgü geldi.

Malaga ile La Liga'da yapacakları maç öncesinde konuşan deneyimli teknik adam, takımın en iyi ismi olarak Faslı futbolcuyu gösterdi. Enrique, "Nordin Amrabat Malaga'nın en iyi futbolcusuydu. Ancak gidişinin, takımın oyun planlarını değiştireceğini sanmıyorum. Tek bir ismin gidişi boşluk yaratmayacak, yine genel oyun felsefelerini sahaya yansıtacaklardır" diye konuştu.

Sarı-kırmızılılar Nordin Amrabat'ı zamanında Kayserispor'dan 8 milyon euro bonservisle kadrosuna katmış, Malaga'ya sadece 3.5 milyon euro karşılığında göndermişti. Mavi-beyazlılar ise Watford'a 8 milyona verince, Galatasaray'ın transfer stratejisi tartışma yaratmıştı.

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