Luis Enrique'den Flaş Arda Turan Açıklaması

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 17. haftasında yarın Real Betis ile karşılaşacak Barcelona, yaptığı antrenmanla son hazırlıklarını tamamladı.

ÇOK ARZULULAR

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique de düzenlenen basın toplantısında, 4 Ocak'tan itibaren kadroda yer alabilecek, geçen yaz döneminin transferleri Arda Turan ve Aleix Vidal için "Bu zamana kadar dışarıdan takıma büyük destek veren Aleix ve Arda artık içeriden takıma yardımcı olmak için çok arzulular. Takıma çok iyi entegre oldular. Bize yardımcı olacaklarına eminim" dedi.

Arda ve Aleix en erken 6 Ocak'taki Barcelona ile Espanyol arasındaki Kral Kupası son 16 turu ilk maçında forma giyebilecek.