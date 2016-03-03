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Luis Enrique Arda Turan'ın performansını değerlendirdi!

İspanya Birinci Futbоl Ligi (Lа Ligа) lidеri Bаrcеlоnа'da tеknik dirеktör Luis Enriquе, milli оyuncu Arda Turan'ın şimdiyе kаdаrki pеrfоrmаnsındаn memnun оlduğunu söylеdi

Luis Enrique Arda Turan'ın performansını değerlendirdi!

 La Liga’nın 27. haftasında yarın deplasmanda Rayo Vallecano ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Luis Enrique, Sevilla maçındaki futbolundan dolayı İspanyol basınından eleştiri alan Arda Turan ile ilgili yöneltilen bir soruya, "Arda hem orta sahada hem de kanatlarda oynayabilir. İki pozisyonda da çok iyi işler yaptı. Defansif ve ofansif olarak iyi performans gösteriyor" cevabını verdi.

Çok iyi ve yetenekli futbolculardan oluşan bir kadroya sahip olduğunu kaydeden Enrique, "Farklı ve birlik içindeki bir takıma sahibim. Aralarındaki birliktelik mükemmel ve futbolun zevkini çıkarmaya devam ediyoruz" dedi.

İspanyol teknik direktör, ligde son 7 maçtır yenilmeyen Rayo Vallecano’nun herkes için zorlu bir takım olduğunu da ifade etti.

Luis Enrique ayrıca, Real Sociedad’ı 3-0 yenerek Barcelona ile arasındaki puan farkını 5’e indiren Atletico Madrid’in hata yapmadığını ve her hafta daha iyi oynadığını belirterek, şampiyonluk mücadelesinin devam ettiğini, henüz kazanılan bir şey olmadığını vurguladı.

AA
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