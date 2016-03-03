Luis Enrique Arda Turan'ın performansını değerlendirdi!

La Liga’nın 27. haftasında yarın deplasmanda Rayo Vallecano ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Luis Enrique, Sevilla maçındaki futbolundan dolayı İspanyol basınından eleştiri alan Arda Turan ile ilgili yöneltilen bir soruya, "Arda hem orta sahada hem de kanatlarda oynayabilir. İki pozisyonda da çok iyi işler yaptı. Defansif ve ofansif olarak iyi performans gösteriyor" cevabını verdi.
La Liga’nın 27. haftasında yarın deplasmanda Rayo Vallecano ile oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısına katılan Luis Enrique, Sevilla maçındaki futbolundan dolayı İspanyol basınından eleştiri alan Arda Turan ile ilgili yöneltilen bir soruya, "Arda hem orta sahada hem de kanatlarda oynayabilir. İki pozisyonda da çok iyi işler yaptı. Defansif ve ofansif olarak iyi performans gösteriyor" cevabını verdi.