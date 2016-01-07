Luis Enrique Arda Turan'ın Espanyol performansı hakkında konuştu

Barcelona Teknik Direktörü Luis Enrique, Espanyol karşısında ilk maçına çıkan Arda Turan'ın performansını beğendiğini söyledi.



"ARDA ÇÖZÜMLER SAĞLIYOR"

Luis Enrique, maç sonrası düzenlediği basın toplantısında, yeni oyuncular Arda ve Aleix Vidal'le ilgili soruya şu cevabı verdi: "İkisini de beğendim. Arda topa sahip olmamız gerektiği zaman çözümler sağlıyor. Ama çok uzun süre oynamadı. Aleix de oynadığı süre zarfında çok iyi iş çıkardı. Sezon boyunca kalitesini gösterecektir."

"SANKİ ARKASIDNA GÖZÜ VAR"

4-1'lik galibiyetten memnun olduğunu belirten Enrique, "Turu garantilemek için sayısız gol şansı oldu ancak hala rövanş bizi bekliyor" şeklinde konuştu. Enrique, Iniesta'yı özellikle anarak, "Sanki arkasında gözü var. Asist yapıyor, çalımlayarak ya da top sürerek rakiplerini geçiyor. O sihirbaz" dedi.

ARDA: ÇOK KEYİFLİYDİ

Maç sonrası açıklama yapan Arda Turan, "Öncelikle çok zordu bir defa.. Heyecandan çok, enerjiyi nasıl ayarlayacağın.. Çünkü top koordinasyonu maç temposuyla çok farklı bir şey. Ama bu takımın içinde olmak çok büyük bir keyif, çok eğlenceliydi. Kazandığımız için mutluyuz. Önemli bir galibiyet, turu geçmek adına. Ama gerçekten çok keyifliydi" dedi.

"HERKES TEBRİK ETTİ"

Maçtan sonra neler yaşandığını aktaran Arda Turan, "Herkes mutlu herkes tebrik etti sonunda formaya kavuştuğum için. Benim için büyük bir gurur, umarım böyle devam eder. Her maçı kazanarak devam ederiz" diye konuştu.

"DUA EDEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

Arda Turan, "Yavaş yavaş topla haşır neşir olmaya çalışıyorum. Daha çok takıma ayak uydurmaya çalışıyorum. Takımla hazırlık maçı bile oynamadık FİFA'nın kuralları gereği. O yüzden takımın içinde olmak daha farklıydı. Bence ilk maça göre kötü bir maç değildi, ilk maçıma göre iyi bir performanstı, beni tatmin etti. Bana dua eden herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.