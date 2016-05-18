Lucescu’nun Yeni Takımı Belli Oldu!

Galatasaray ’ın, geçtiğimiz Nisan ayında masaya oturduğu ve gelecek sezon için prensip anlaşmasına vardığı Shakhtar Donetsk’in hocası Mircea Lucescu ’ya olan ilgi her geçen gün daha da artıyor.

Sarı-Kırmızılılar’ın ardından Türkiye’den Fenerbahçe, İspanya’dan Valencia, Fransa’dan Monaco ile Marsilya ve Rusya’dan da Zenit, Rumen teknik adamı ikna etmek için adeta baskı yapıyor. Ancak Luce, her defasında bu tekliflere kibarca, “Galatasaray’a sözüm var, önce onlarla görüşeceğim ve buna göre bir karar alacağım” karşılığını veriyor.

Kiev’de gizli toplantı

Luce’nin, Ukrayna ekibinin sahibi Akhmetov’la Kiev kentinde çok gizli bir toplantı yaptığı ve önümüzdeki sezon burada olmayacağını söylediği öğrenildi. Luce’nin bu kararını, 21 Mayıs’ta Zorya ile oynanacak Ukrayna Kupası Finali’nin ardından kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.