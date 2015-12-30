Lucescu Trabzonspor iddialarına cevap verdi

Bordo mavili yönetimin önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi için resmi teklif götürdüğü Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada görüşmeleri doğrularken,Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı.

2004 yılından bu yana Shakhtar Donetsk'i çalıştıran ve Ukrayna ekibinde birçok başarıya imza atan Lucescu, "Shakhtar'dan güzel anılarla ayrılmak istiyorum. Eğer Trabzonspor'la anlaşma sağlanırsa iki yıl teknik direktör olarak çalışıp daha sonra sportif direktörlük yapmayı planlıyorum. O dönem için oğlum Razvan Lucescu teknik direktörlük görevini devralabilir. Trabzonspor'a şartlarımı bildirdim" diye konuştu.