Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Lucescu Trabzonspor iddialarına cevap verdi

Mircea Lucescu Shakhtar Donetsk'de yaşadığı güzel günlerin ardından Trabzonspor'la anlaşabilirse 2 sene daha teknik direktörlük yapabileceğini söyledi ve açık kapı bıraktı

Lucescu Trabzonspor iddialarına cevap verdi
 Mircea Lucescu Shakhtar Donetsk'de yaşadığı güzel günlerin ardından Trabzonspor'la anlaşabilirse 2 sene daha teknik direktörlük yapabileceğini söyledi ve açık kapı bıraktı

Bordo mavili yönetimin önümüzdeki sezon takımın başına geçmesi için resmi teklif götürdüğü Rumen teknik direktör Mircea Lucescu, Ukrayna basınına yaptığı açıklamada görüşmeleri doğrularken,Trabzonspor'a yeşil ışık yaktı.

2004 yılından bu yana Shakhtar Donetsk'i çalıştıran ve Ukrayna ekibinde birçok başarıya imza atan Lucescu, "Shakhtar'dan güzel anılarla ayrılmak istiyorum. Eğer Trabzonspor'la anlaşma sağlanırsa iki yıl teknik direktör olarak çalışıp daha sonra sportif direktörlük yapmayı planlıyorum. O dönem için oğlum Razvan Lucescu teknik direktörlük görevini devralabilir. Trabzonspor'a şartlarımı bildirdim" diye konuştu.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporMircea Lucescu
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.