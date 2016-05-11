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Lucescu Tekrar Türkiye'yemi Geliyor?

Lucescu ile aralarında arkadaşlık bağı olan FIFA menajeri Doğan Ercan, Lucescu'nun Zenit takımı ile prensipte anlaşdığını belirtti.

Lucescu Tekrar Türkiye'yemi Geliyor?

 Lucescu'nun yakın arkadaşı FIFA menajeri Doğan Ercan, Rumen teknik direktörle yaptığı konuşmayı açıkladı.


Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu olan Ercan, ''Lucescu ile maçtan sonra konuştum. Türkiye'den kimse hocayla iletişime geçmedi. Zenit Petersburg ile prensipte anlaştı. Fenerbahçeli yöneticilerin hiçbiri hoca ile görüşmedi. Zenit çok iyi bir teklif yaptı, prensipte anlaşıldı'' dedi.


PEREIRA DEVAM

Doğan Ercan, çok önemli bir açıklamayı da mevcut teknik direktör Pereira'yla ilgili yaptı: ''Aziz Yıldırım benim aldığım bilgiye göre Pereira ile yüzde yüz devam edecek.''

Beşiktaş'ın Ukraynalı kalecisi Denys Boyko'nun Türkiye temsilcisi olan Ercan, ''Başkan Fikret Orman Boyko'yu bırakmak istemiyor'' şeklinde konuştu.

 

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Teknik DirektörYeni TakımZenitLucescu
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