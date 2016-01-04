Lucescu düğümü çözüldü geliyor!

Trabzonspor'da taraftarın gelmesini büyük bir heyecanla beklediği Mircea Lucescu'nun Bordo-mavililerin yönetimi ile detayları konuşmak için Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Bu zamana kadar menajerler aracılığıyla görüşmeler sürerken, Lucescu'nun 9 Ocak Cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor yönetimiyle masaya oturacağı bildirildi.
Trabzonspor'da taraftarın gelmesini büyük bir heyecanla beklediği Mircea Lucescu'nun Bordo-mavililerin yönetimi ile detayları konuşmak için Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Bu zamana kadar menajerler aracılığıyla görüşmeler sürerken, Lucescu'nun 9 Ocak Cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor yönetimiyle masaya oturacağı bildirildi.