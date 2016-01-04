Lucescu düğümü çözüldü geliyor!

Trabzonspor'da taraftarın gelmesini büyük bir heyecanla beklediği Mircea Lucescu'nun Bordo-mavililerin yönetimi ile detayları konuşmak için Türkiye'ye geleceği öğrenildi. Bu zamana kadar menajerler aracılığıyla görüşmeler sürerken, Lucescu'nun 9 Ocak Cumartesi günü Türkiye'ye gelerek Trabzonspor yönetimiyle masaya oturacağı bildirildi.



EN YÜKSEK RAKAMI O ALACAK

Bu arada Trabzonspor'un anlaşmaya çok yaklaştığı Mircea Lucescu'ya da yıllık 6 milyon Euro verecek. Bu para da Türkiye'de bir teknik direktöre verilecek en yüksek rakam olacak.

SEZON SONUNA KADAR TEKELİOĞLU

Öte yandan Trabzonspor'da Mircea Lucescu'nun gelecek sene takımı çalıştırması neredeyse kesinleşirken, takımı da sezon sonuna kadar Sadi Tekelioğlu çalıştıracak.

(Kaynak: Fotospor)