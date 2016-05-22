Lucescu Açıkladı “Galatasaray İle Görüşmedim”

Ukrayna temsilcisi Shahtar Donetsk'deki 12 yıllık macerası sona eren Mircea Lucescu, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Adı ciddi şekilde Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Lucescu, Ukrayna Kupası finalinde Zorya ile oynadıkları maçın ardından Ukrayna'daki son basın toplantısını düzenledi.

Takımının Zorya'yı 2-0 mağlup ederek kupaya uzandığı maçın ardından açıklamalarda bulunan Rumen teknik adam, kupayı aldıkları için mutlu olduklarını anlatırken, "Bu benim Shakhtar'ın başındaki son maçımdı. Daha önceden sözleşmem sona erene kadar hiçbir takımla görüşmeyeceğimi söylemiştim. Öyle de yaptım çünkü performansımızı riske atmak istemedim." dedi.



"YARINDAN İTİBAREN..."



"Yarından itibaren artık kulüp arayan bir teknik adamım." diyen Lucescu, sözlerine şöyle devam etti: "Şu âna kadar görüştüğüm, anlaştığım bir kulüp yok. Dediğim gibi, yarından itibaren muhtemelen görüşmelere başlayacağım."



ÖZBEK: GÖRÜŞTÜK



Hatırlnacağı üzere; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, hafta içi teknik direktörlük için Mircea Lucescu ile görüştüklerini ve haber beklediklerini söylemişti.



12 YILDA 22 KUPA!



70 yaşındaki teknik adam 12 yılını geçirdiği Shakhtar Donetsk'de 1 UEFA Kupası, 8 lig, 6 Ukrayna Kupası, 7 de Ukrayna Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.



Lucescu, 2000-2002 yıllarında çalıştırdığı Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupası, bir de Süper Lig şampiyonluğu yaşamış, ardından 2002-2004 yılları arasında görev yaptığı Beşiktaş'ta da bir Süper Lig şampiyonluğu yaşamıştı.