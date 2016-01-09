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Lucas Lima açıklamalarıyla Fenerbahçelileri çıldırtacak

Fenerbahçe Santos forması giyen Lucas Lima ismini renklerine katmak istiyor, yıldız futbolcunun transfer söylentilerine cevabı sarı lacivertlileri kızdıracak

Lucas Lima açıklamalarıyla Fenerbahçelileri çıldırtacak

 Adı Fenerbahçe ile de anılan Lima, Brezilya basınına yaptığı açıklamada, hakkında çıkan 'Çin' transfer iddiaları için, "Kariyerimde şu an böyle bir hamle yapmayı düşünmüyorum. Onlar beni sadece televizyondan izleyebilir" ifadelerini kullandı.



"Futbol çok dinamik ve her an her şey olabilir. Ancak tüm dikkatimi Santos'a verdim. Transferi düşünmüyorum" diyen Lima, gelecek sezon içinse, "Umarım ben ve takımım Santos için harika olur. Şampiyonluğa oynayacağız" dedi.



Fenerbahçe'nin transfer listesine olduğu iddia edilen 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesi 2017 yılında sona eriyor.

Kaynak : Sporx

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Lucas Lima
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